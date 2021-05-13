У Міністерстві охорони здоров'я України анонсували проведення дослідження щодо поширення антитіл до коронавірусу COVID-19 серед українців.

Про це розповіла сьогодні на брифінгу заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.

Йдеться про сероепідеміологічне дослідження розповсюдженості серед українців штамів та антитіл до коронавірусу Sars-Cov-2 (COVID-19).

Проєкт буде реалізовано МОЗ разом із “Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка” та Центром громадського здоров’я України.

“Науковці Інституту оцінять стан популяційного імунітету населення, визначать найвразливіші групи до інфікування, доступ до тестування, частку безсимптомних випадків серед дорослого населення, а також можливі фактори ризику… Це дуже важливо для глибшого розуміння захворюваності. Ми зможемо побачити ціліснішу картину, врахувати інформацію про тих людей, які хворіли безсимптомно або з різних причин не звертались до лікаря по допомогу”, – наголосила Шаталова.

Дослідження хочуть провести в два етапи: польовий та аналітичний:

1. Польовий етап передбачає формування мобільних бригад. Кожна складатиметься із соціологічних працівників та медика, котрі робитимуть опитування серед громадян та братимуть зразки крові для проведення в лабораторіях тестів на наявність антитіл IgM та IgG.

В рамках цього етапу планують охопити до 9000 обраних рандомно (довільно) дорослих українців, які мешкають у всіх регіонах України в населених пунктах із різною кількістю жителів (від сіл до великих міст), мають різний вік та стать.

2. В ході аналітичного етапу дослідження передбачається оброблення заповнених анкет та формування статистичних результатів, репрезентативних для всієї України.

Обидва етапи дослідження фахівці планують завершити протягом літа цього року. Це буде абсолютно добровільна для українців ініціатива, “унаслідок якої вони отримають безкоштовні результати тестів на антитіла“.

Дослідження реалізують у рамках спільного для МОЗ та Світового банку проєкту “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей”.

(На відео – з 3:50)