Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

За даними МОЗ, епідеміологічна ситуація з коронавірусом у столиці покращилася.

Тим не менш міністерство досі забороняє послаблювати обмеження у Волинській, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській, Харківській та Чернігівській областях.

Станом на 09:00 6 липня о Україні зафіксовано 543 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.