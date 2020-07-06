Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.
За даними МОЗ, епідеміологічна ситуація з коронавірусом у столиці покращилася.
Тим не менш міністерство досі забороняє послаблювати обмеження у Волинській, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільській, Харківській та Чернігівській областях.
Станом на 09:00 6 липня о Україні зафіксовано 543 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
- Раніше повідомлялося, що за станом на 5 липня Київ і 8 областей не відповідають критеріям, необхідних для переходу до наступного етапу ослаблення карантинних заходів.
- Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я готується до розгортання другої хвилі лікарень через збільшення кількості хворих на COVID-19.
- Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.