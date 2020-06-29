В Україні фіксується більше 4 тисяч хворих з пневмонією на тиждень.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, в Україні за останній місяць кількість випадків захворювання на пневмонію збільшилася більш ніж удвічі, значна частина пневмоній – це ускладнення COVID-19.

Зараз всі, у кого фіксується пневмонія, обов’язково проходять ПЛР-тестування, незалежно від наявності симптомів коронавірусної хвороби.

“Наведу статистику. В середині квітня ми фіксували трохи більше 5000 пневмоній на тиждень. Потім цей показник став падати. Це сталося завдяки тим карантинним обмеженням, які були введені в нашій країні”, – сказав Степанов.

Станом на 11 травня показник пневмоній фіксувався на рівні 2 143 випадки.

“На сьогоднішній день ми реєструємо понад 4 тис. пневмоній в тиждень”, – підкреслив Максим Степанов.