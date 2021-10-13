Міністерство охорони здоров’я рекомендує Міністерству освіти й науки звернутися до обласних та Київської міської держадміністрацій з пропозицією перенести початок осінніх канікул у закладах освіти з 25 жовтня на 18 жовтня 2021 року.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

“Ситуація із захворюваністю на коронавірусну хворобу погіршується, зокрема, кожного дня у сотень дітей виявляють COVID-19, а тисячі учнів разом із вчителями відправляють на ізоляцію через виявлені випадки COVID-19. Достроковий початок канікул для школярів дозволить вплинути на поширення коронавірусної хвороби шляхом зменшення активності громадян та кількості не обов’язкових соціальних контактів”, – пояснив він.

Ляшко також наголосив, що освітяни належать до Переліку професій, представники яких мають бути обов’язково вакциновані для повноцінної роботи.

Якщо до листопада співробітники сфери освіти не матимуть щеплення проти COVID-19, то їх відсторонять від роботи на період карантину без збереження заробітної плати.

“Вакцинація для освітян є можливістю не лише продовжувати працювати та надавати якісні знання учням. У першу чергу йдеться про захист свого життя та здоров’я, безпеку дітей”, – резюмував міністр.