Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
На кластери поділять з урахуванням:
- меж громад і районів;
- географічних особливостей регіону та стану доріг;
- чисельності населення, захворюваності і смертності;
- оптимальних клінічних маршрутів пацієнтів задля своєчасного доступу до медичної допомоги;
- навантаження на медичних працівників.
За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, найпростіші випадки лікуватимуться якомога ближче до пацієнта, у загальних лікарнях. Такі лікарні розташовуватимуться з розрахунку один медичний заклад на 50-80 тисяч населення. У складніших випадках — пацієнта доставлятимуть у кластерні та надкластерні лікарні, які надаватимуть високоспеціалізовані послуги.
Новий підхід має передбачати, що медичні заклади будуть забезпечуватися обладнанням, відповідно до свого рівня в госпітальному окрузі. Зазначається, що не має бути ситуацій, коли в загальну лікарню, “встановлюють дорогий ангіограф, якому місце в кластерному закладі”.
Також госпітальне планування дозволить спростити доступ пацієнта до медичних послуг, покращити їхню якість та ефективно використовувати ресурси.
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