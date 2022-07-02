Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт №6306, який дозволятиме Міністерству охорони здоров’я (МОЗ) запустити інфраструктурну частину реформи охорони здоров'я. За новим підходом лікарні в області, об'єднають в один госпітальний округ. Водночас округ додатково поділять на госпітальні кластери.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

На кластери поділять з урахуванням:

меж громад і районів;

географічних особливостей регіону та стану доріг;

чисельності населення, захворюваності і смертності;

оптимальних клінічних маршрутів пацієнтів задля своєчасного доступу до медичної допомоги;

навантаження на медичних працівників.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, найпростіші випадки лікуватимуться якомога ближче до пацієнта, у загальних лікарнях. Такі лікарні розташовуватимуться з розрахунку один медичний заклад на 50-80 тисяч населення. У складніших випадках — пацієнта доставлятимуть у кластерні та надкластерні лікарні, які надаватимуть високоспеціалізовані послуги.

Новий підхід має передбачати, що медичні заклади будуть забезпечуватися обладнанням, відповідно до свого рівня в госпітальному окрузі. Зазначається, що не має бути ситуацій, коли в загальну лікарню, “встановлюють дорогий ангіограф, якому місце в кластерному закладі”.

Також госпітальне планування дозволить спростити доступ пацієнта до медичних послуг, покращити їхню якість та ефективно використовувати ресурси.