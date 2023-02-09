Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Як зауважили у відомстві, аби спростити процес призначення ліків, зробити його ефективнішим та сучасним, весною 2023 року МОЗ впроваджує електронний рецепт на всі рецептурні ліки. Це, зокрема, дозволить посилити контроль за відпуском рецептурних ліків у аптеках.

У МОЗ наголосили, що дане рішення впроваджуватиметься поступово: за відсутності світла чи звʼязку у медичному закладі, лікар, як і раніше, може виписати рецепт на спеціальному паперовому бланку.

“Наразі це вже третій етап у запровадженні електронного рецепта. Так ми трансформуємо весь процес призначення рецептурних ліків за допомогою сучасних та ефективних цифрових інструментів, які успішно реалізовано в найкращих світових практиках. До того ж це дозволить підсилити контроль за їх відпуском. Адже лише медичний спеціаліст на базі клінічних протоколів може підібрати лікування, яке буде ефективним та водночас безпечним для пацієнта, а також запобігти можливим негативним наслідкам самолікування”, – наголосила заступниця міністра охорони здоровʼя з цифрової трансформації Марія Карчевич.

Електронний рецепт пошириться на зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря, та які пацієнт купує за власні кошти.

У МОЗ додали, що до цього переліку також входять антибіотики, протисудомні засоби, гормональні препарати (зокрема протизаплідні), ліки для нормалізації артеріального тиску, серцевих хвороб тощо.

Також у міністерстві наголосили, що до переліку можуть увійти також звичні для українців ліки, такі як знеболюючі, ліки проти кашлю чи заспокійливі, відпуск яких повинен здійснюватись лише за рецептом лікаря.

Тому українців закликають ознайомитись з інструкцією до ліків, які вони приймають і у випадку, якщо вони повинні продаватись за рецептом – подбати про його отримання у свого лікаря у квітні, аби й надалі безперешкодно купувати їх в аптеці.

Електронний рецепт можна отримати незалежно від того, чи підписана декларація з сімейним лікарем. Однак пацієнт повинен бути зареєстрований в ЕСОЗ – це проста процедура, яку швидко може здійснити будь-який лікар.

Виписати е-рецепт зможуть лікарі усіх спеціальностей державних, комунальних чи приватних клінік, або ж лікар-ФОП. І для цього необовʼязково мати договір з НСЗУ.

Завдяки цифровізації призначення ліків в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ) особистий лікар за вашою згодою зможе переглянути історію даних, дізнатися про супутні захворювання, приймання інших медикаментів та іншу інформацію, необхідну для призначення ефективного лікування. А з часом – відстежувати результати лікування та за потреби створити план лікування.

Для того, щоб отримати рецепт на рецептурні ліки необхідно звернутися на прийом до особистого лікаря. Під час огляду лікар, за потреби, зареєструє вас в електронній системі охорони здоровʼя та сформує електронне призначення, вказавши активну речовину, дозування, тривалість курсу та інструкції з приймання ліків.

У разі тривалого лікування за хронічних захворювань або ж за потреби продовжити лікування чи профілактику повторний електронний рецепт на потрібні ліки можна буде отримати, звернувшись до свого сімейного лікаря дистанційно. Для цього в системі попередньо обовʼязково має бути зафіксоване перше призначення від вашого особистого лікаря. Так призначення ліків завжди будуть доступні у вашому смартфоні.

Як і під час очного прийому, із випискою е-рецепта ви отримаєте його номер та унікальний код підтвердження, які необхідно повідомити фармацевту в аптеці для придбання ліків.

У разі, якщо ви чи ваші близькі не маєте мобільного телефону, лікар надрукує спеціальну інформаційну пам’ятку з деталями призначення, номером та кодом для погашення рецепта в аптеці.