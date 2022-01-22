Про це повідомляє МОЗ.
Найгірша ситуація в Івано-Франківській області, де вже три критичні показники (нові випадки, рівень та динаміка госпіталізацій). Як відомо, з 24 січня цей регіон переходить у червону зону.
Критичний показник нових випадків виявлено у Рівненській, Сумській та Чернівецькій областях. На Львівщині склалася критична динаміка госпіталізацій.
А у Тернопільській, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій та Хмельницькій областях – критичний коефіцієнт виявлення нових випадків.
- Нагадаємо, за добу 21 січня в Україні зафіксовано 22 473 нових підтверджених випадки інфікування COVID-19. Зокрема захворіло 2838 дітей і 535 медпрацівників.
- Нагадаємо, МОЗ дозволило вакцинувати підлітків проти коронавірусу без наявності всіх обов’язкових календарних щеплень.
- Нагадаємо, що вакцинація проти COVID-19 у 10 разів знижує ймовірність померти від цієї хвороби.