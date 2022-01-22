В Україні помаранчева зона карантину розширилася з 8 до 10 областей через різке погіршення ситуації з поширенням COVID-19.

Про це повідомляє МОЗ.

Найгірша ситуація в Івано-Франківській області, де вже три критичні показники (нові випадки, рівень та динаміка госпіталізацій). Як відомо, з 24 січня цей регіон переходить у червону зону.

Критичний показник нових випадків виявлено у Рівненській, Сумській та Чернівецькій областях. На Львівщині склалася критична динаміка госпіталізацій.

А у Тернопільській, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій та Хмельницькій областях – критичний коефіцієнт виявлення нових випадків.