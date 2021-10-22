Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко доручив головному державному санітарному лікарю Ігорю Кузіну створити комісію, яка розглядатиме випадки складного перебігу коронавірусу або смертей від COVID-19 у вакцинованих людей.

Про це він повідомив інформагентству Інтерфакс-Україна.

“Це складна тема (визначення відсотка шпиталізваних людей, що мають фальшиві документи про вакцинацію), але я особисто доручив головному державному санітарному лікарю створити комісію, яка розглядатиме кожен такий випадок – складного перебігу захворювання у вакцинованих людей або летального випадку, якщо при цьому була довідка про вакцинацію”, — повідомив Ляшко.

Він наголосив, що ця комісія буде створена для того, щоб розібратися, чи померла людина дійсно робила щеплення, оскільки це все впливає на доказову базу того або іншого імуно-біологічного препарату.