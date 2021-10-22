Про це він повідомив інформагентству Інтерфакс-Україна.
“Це складна тема (визначення відсотка шпиталізваних людей, що мають фальшиві документи про вакцинацію), але я особисто доручив головному державному санітарному лікарю створити комісію, яка розглядатиме кожен такий випадок – складного перебігу захворювання у вакцинованих людей або летального випадку, якщо при цьому була довідка про вакцинацію”, — повідомив Ляшко.
Він наголосив, що ця комісія буде створена для того, щоб розібратися, чи померла людина дійсно робила щеплення, оскільки це все впливає на доказову базу того або іншого імуно-біологічного препарату.
- Міністерство охорони здоров’я планує наступного року почати ревакцинацію українців проти коронавірусу. Введення бустерної дози будуть рекомендувати лише обмеженій категорії населення.