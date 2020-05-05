Міністерство охорони здоров'я схвалив клінічні випробування українського препарату "Біовен" в рамках боротьби з коронавірусом COVID-19.

Відповідний наказ міністра Максима Степанова опубліковано на сайті відомства.

“Дозволити проведення клінічного випробування лікарського засобу, призначеного для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення, локалізацію та ліквідацію коронавірусної хвороби (COVID-19), згідно з додатком”, – йдеться в наказі.

Зазначається, що мова йде про розчин для інфузій “Біовен”, в 1 мл якого міститься імунологічно активна білкова фракція імуноглобуліну G – 0,1 г.

Зокрема, дослідження проведуть в наступних лікарнях:

– Київська лікарня № 17 (відділення анестезіології та інтенсивної терапії);

– Білоцерківська лікарня № 3 (3-е інфекційне відділення);

– Львівська обласна інфекційна лікарня (відділення реанімації та інтенсивної терапії);

– Одеська міська інфекційна лікарня (інфекційне боксоване відділення)

– Київська лікарня № 4 (відділення анестезіології та інтенсивної терапії).