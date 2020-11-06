Міністерство охорони здоров'я України в п'ятницю, 6 листопада, знову оновило список країн, віднесених до "червоної" і "зеленої" зон.

Відповідні дані опубліковані на сайті МОЗ.

У списку наведено інформацію про більш ніж 190 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

У “червону” зону увійшли 46 держав (це на 4 країни менше, ніж було тиждень тому).

Так, у “зелену” зону перемістилися: Багамські острови, Коста-Ріка, Ірландія, Ісландія, Бахрейн, Кувейт. Водночас у “червону” зону перемістилися: Швеція і Литва.

До “червоної” зони також увійшли: США, Бельгія, Чехія, Швейцарія, Словенія, Вірменія, Франція, Чорногорія, Нідерланди, Грузія, Хорватія, Польща, Австрія, Словаччина, Іспанія, Італія, Потругалії, Велика Британія, Болгарія, Угорщина та інші країни.

До “зеленої” зони також входять: Німеччина, Республіка Молдова, Данія, ОАЕ, Греція, Туніс, Албанія, Туреччина, Єгипет, Бразилія, Білорусь, Ізраїль, Норвегія та інші країни.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів, державою з широким розповсюдженням коронавірусу COVID-19 є така країна, в якій спостерігається одна з наступних ознак:

• кількість нових випадків реєстрації COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів перевищує кількість таких випадків в Україні;

• приріст нових випадків реєстрації COVID-19 в державі за останні 14 днів в порівнянні з попередніми 14 днями становить понад 30%.

Особи, які приїжджають в Україну з країн “червоної” зони, зобов’язані здати ПЛР-тест на коронавірус або пройти двотижневу самоізоляцію.

При в’їзді із “зелених” країн ці вимоги не є обов’язковими.