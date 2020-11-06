Відповідні дані опубліковані на сайті МОЗ.
У списку наведено інформацію про більш ніж 190 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).
У “червону” зону увійшли 46 держав (це на 4 країни менше, ніж було тиждень тому).
Так, у “зелену” зону перемістилися: Багамські острови, Коста-Ріка, Ірландія, Ісландія, Бахрейн, Кувейт.
Водночас у “червону” зону перемістилися: Швеція і Литва.
До “червоної” зони також увійшли: США, Бельгія, Чехія, Швейцарія, Словенія, Вірменія, Франція, Чорногорія, Нідерланди, Грузія, Хорватія, Польща, Австрія, Словаччина, Іспанія, Італія, Потругалії, Велика Британія, Болгарія, Угорщина та інші країни.
До “зеленої” зони також входять: Німеччина, Республіка Молдова, Данія, ОАЕ, Греція, Туніс, Албанія, Туреччина, Єгипет, Бразилія, Білорусь, Ізраїль, Норвегія та інші країни.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів, державою з широким розповсюдженням коронавірусу COVID-19 є така країна, в якій спостерігається одна з наступних ознак:
• кількість нових випадків реєстрації COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів перевищує кількість таких випадків в Україні;
• приріст нових випадків реєстрації COVID-19 в державі за останні 14 днів в порівнянні з попередніми 14 днями становить понад 30%.
Особи, які приїжджають в Україну з країн “червоної” зони, зобов’язані здати ПЛР-тест на коронавірус або пройти двотижневу самоізоляцію.
При в’їзді із “зелених” країн ці вимоги не є обов’язковими.
- Сьогодні, 6 листопада, відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому оновили список зон карантину. Так, з 00 годин 00 хвилин понеділка, 9 листопада, жоден регіон у країні не буде в “жовтій” чи “зеленій” зонах. Місто Київ залишається у “помаранчевій” зоні.