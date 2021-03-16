Народний депутат "Європейської Солідарності" Ростислав Павленко отримав офіційну відповідь МОЗ на свій запит, із якої випливає, що жодного медичного закладу державної форми власності за часів президентства Петра Порошенка ліквідовано не було.

Про це Павленко повідомив під час брифінгу у Верховній Раді.

За словами Павленка, міністр охорони здоров’я Максим Степанов, представники “Слуги народу” та інші діячі люблять поширювати інформацію про те, що нібито у 2014-2019 роках було закрито багато лікарень, було скорочено багато медичних посад, звільнено представників. Називаються різні цифри – 300-400 лікарень.

“Розуміючи, що це фейк, «Європейська Солідарність» звернулася до міністерства охорони здоров’я із депутатським зверненням. Ми отримали відповідь на звернення, в якій міністерство охорони здоров’я фактично спростовує ті фейки, які поширював міністр Степанові інші представники владної команди”, – говорить Павленко.

Він процитував офіційну відповідь МОЗ за підписом Степанова: “Жоден заклад охорони здоров’я державної форми власності в Україні не було ліквідовано. Необґрунтовані скорочення медичних працівників не відбувались”.

“Оптимізація кількості закладів охорони здоров’я не означає обмеження права пацієнта на безоплатну медичну допомогу, визначеного приписом другого речення частини третьої статті 49 Конституції України”, – зазначають у МОЗ.

Павленко також зауважив, що аналіз матеріалів Центру медичної статистики при МОЗ на 395 сторінках показує, що фейк про закриття 300 лікарень не відповідає дійсності.

“Лікарні не закривалися. Якщо відбувалася зміна їх підпорядкування, то зберігалися і робочі місця, і власне існування самих закладів. А йшлося про розширення мережі центрів первинної медико-санітарної допомоги, і кількість закладів, які надають амбулаторно клінічну допомогу, у ці роки зростала”, – наголошує народний депутат.

Він закликав і очільника МОЗ й інших представників владної команди не поширювати фейки, бо інформацію про закриття лікарень у 2015-2019 роках спростовані самим же міністерством охорони здоров’я.

Крім того, Павленко зауважив, що таким чином влада відвертає суспільну увагу від проблем, які насправді зараз існують в галузі охорони здоров’я.

“Зокрема Європейський Парламент, який у своїй доповіді про стан виконання Україною угоди про Асоціацію з ЄС зазначив таке: «Європейський Парламент переконливо закликає Україну розв’язувати проблему всепроникливого кумівства і корупції, яке продовжує існувати в секторі охорони здоров’я, особливо в міністерстві охорони здоров’я, і ефективно розслідувати будь-які корупційні дії, зокрема спроби закуповувати медичне обладнання за непропорційно високими цінами у розпал пандемії”, – зазначив Павленко.

Він заявив, що «Європейська Солідарність» вимагає, по-перше, поставити в порядок денний і розглянути пакет щодо боротьби з пандемією, який був оголошений Петром Порошенком і передбачає упорядкування проведення вакцинування, масового тестування і відповідальності за порушення щодо закупівлі і поширення вакцин, і за зловживання на проведенні вакцинації. Це проєкти 4645, 4646, 4647.

“Ми вимагаємо створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування питань, які виникають щодо проведення вакцинації, належної закупівлі вакцини і відсутності корупційних дій в цьому. Ми чуємо, що є певні комерційні зобов’язання щодо непоширення інформації, але для цього якраз тимчасова слідча комісія є прекрасним інструментом для того, щоб дати відповідь на ці питання”, – зауважив народний депутат.