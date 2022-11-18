Міністерство охорони здоров’я України та Світовий банк у межах освітнього проєкту продовжують професійне навчання для медпрацівників бригад екстреної медичної допомоги.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

Відтак, майбутні інструктори навчально-тренувальних відділень центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф навчатимуться особливостей роботи в умовах стресової ситуації. Також подібне навчання є ефективним способом підвищити рівень знань та підготовку українських фахівців до викликів воєнного часу.

Заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак зазначила, що професійні знання і практичні навички допоможуть медичним бригадам, які виїхали на допомогу пацієнтам у стресових ситуаціях, правильно діяти.

“Особливо це надважливо зараз, в умовах повномасштабної війни. Рятуючи життя, медики мають також розуміти механізми стресового та посттравматичного стресового розладу. Також вони мають вміти оперативно розпізнати й врахувати психологічний стан постраждалих, як цивільних, так й військових. Адже це необхідно для правильного визначення маршруту пацієнта із психічним розладом на догоспітальному етапі. Тому в межах курсу, який проводять фахівці Центру симуляційного навчання Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, окрема увага приділяється роботі медиків в агресивному та стресовому середовищі”, –наголосила Ірина Микичак.

Крім того, під час тренінгів медики вивчатимуть методи стресостійкості, а саме: техніки управління стресом, психологічного розвантаження, які застосовуються для самодопомоги та для взаємодопомоги.

Професійне навчання для працівників центрів екстреної медичної допомоги (ЕМД) та медицини катастроф – це новий масштабний проєкт, який започаткувало Міністерство охорони здоров’я України за підтримки Світового банку. Проєктом буде охоплено близько 25 тисяч фахівців з медицини невідкладних станів у всіх областях України.

Нагадаємо, що навчання медиків ЕМД є одним із кроків реалізації Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки.

Програма має на меті надати українцям, які постраждали внаслідок дій російських загарбників, отримати повноцінний і ефективний доступ до психологічної допомоги та впоратися з наслідками війни.