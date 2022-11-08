Міністерство охорони здоров’я та Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в Україні підписали меморандум, що передбачає розбудову спроможностей первинної медичної ланки із ведення поширених психічних розладів за програмою mhGAP.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Документ підписали міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та голова Бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт. У відомстві зазначили, що підписання меморандуму дасть змогу зробити психологічну підтримку на первинному рівні надання медичної допомоги значно доступнішою для людей.

За словами Віктора Ляшка, минулого тижня уряд додав до Програми медичних гарантій новий пакет “Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги”. Відтак, цей пакет дозволить збільшити капітаційну ставку для сімейних лікарів, які мають відповідну освіту, що підтверджує їхню можливість здійснювати ранню діагностику та надавати базову психологічну допомогу кожному, хто цього потребує.

“Сьогодні за підтримки ВООЗ і партнерів ми створюємо ефективні освітні курси для посилення професійних компетенцій фахівців первинної ланки. Це програмні рішення, які зроблять ці плани реальністю. Всі ці рішення – це впровадження Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, яка реалізується в Україні за ініціативою першої леді України Олени Зеленської”, – розповів Віктор Ляшко.

Зазначимо, що програма mhGAP (Mental Health Gap Action Programme) – це глобальна програма ВООЗ, яка стартувала у 2008 році для покращення доступу до послуг з охорони психічного здоров’я через залучення неспеціалізованих кадрів (наприклад, сімейних лікарів). Упродовж проходження програми їх навчають надавати допомогу людям із поширеними психічними розладами: депресією, тривогою, посттравматичним стресовим розладом, суїцидальною поведінкою тощо.

У МОЗ зауважили, що програма mhGAP впроваджується у понад 100 країнах світу, а її матеріали перекладено понад 20 мовами, зокрема українською. В Україні програма mhGAP впроваджується міжнародними та національними партнерами з 2019 року. Станом на липень 2022 навчання пройшли 655 спеціалістів: сімейних лікарів, педіатрів, терапевтів, фельдшерів, медичних сестер та братів.

Представник ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт зазначив, що після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну потреби різко зросли, і потрібно швидко розширювати обсяги навчання та надання послуг.

“Я дякую Міністерству охорони здоров’я та Офісу першої леді за пріоритизацію теми психічного здоров’я, тому що понад 10 мільйонів людей в Україні зараз потребують психологічної допомоги. І я дякую всім партнерам, які висловили свою готовність приєднатися до реалізації mhGAP в Україні, тому що разом ми можемо зробити більше”, – сказав Ярно Хабіхт.

Також у МОЗ розповіли, що окрім проведення очних тренінгів, партнери завершують розроблення онлайн-курсу для самостійного навчання із лікування психічних розладів у закладах первинної медичної допомоги в Україні. Курс базується на навчальних матеріалах mhGAP. Запуск перших модулів курсу відбудеться в листопаді.