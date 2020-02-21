Пасажирка потягу "Київ-Москва", через підозру на коронавірус у якої цілий вагон залишили на обсервації в Брянську, здорова.

Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

Раніше повідомлялося, що в Брянську в зв’язку з тим, що в однієї з пасажирок потягу “Київ-Москва”, громадянки Китаю, була висока температура, залишили на обсервації цілий вагон. На обсервацію були поміщені 13 українців, 6 росіян, громадянин Канади і громадянин Узбекистану.

Як відомо, висока температура є одним із симптомів захворювання новим коронавірусом COVID-19. Однак, за інформацією Центр громадського здоров’я, отриманою каналами ММСП (міжнародний договір, що встановлює глобальні правила в галузі суспільної охорони здоров’я) від Російської Федерації, результат тесту на коронавірус у громадянки КНР негативний.

“У громадянки КНР з потягу “Київ-Москва” за результатами лабораторного дослідження COVID-19 не підтверджено. У пасажирів вагону при бажанні буде можливість пройти діагностику. Нагадуємо: жодного випадку COVID-19 в Україні не зареєстровано”, — йдеться в повідомленні.