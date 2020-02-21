Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.
Раніше повідомлялося, що в Брянську в зв’язку з тим, що в однієї з пасажирок потягу “Київ-Москва”, громадянки Китаю, була висока температура, залишили на обсервації цілий вагон. На обсервацію були поміщені 13 українців, 6 росіян, громадянин Канади і громадянин Узбекистану.
Як відомо, висока температура є одним із симптомів захворювання новим коронавірусом COVID-19. Однак, за інформацією Центр громадського здоров’я, отриманою каналами ММСП (міжнародний договір, що встановлює глобальні правила в галузі суспільної охорони здоров’я) від Російської Федерації, результат тесту на коронавірус у громадянки КНР негативний.
“У громадянки КНР з потягу “Київ-Москва” за результатами лабораторного дослідження COVID-19 не підтверджено. У пасажирів вагону при бажанні буде можливість пройти діагностику. Нагадуємо: жодного випадку COVID-19 в Україні не зареєстровано”, — йдеться в повідомленні.
- Напередодні евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханю громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійців, які супроводжували їх до воріт санаторію. Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями відбулися зіткнення.
- В результаті заворушень у Нових Санжарах за медичною допомогою звернулися дев’ять поліцейських і одна цивільна особа. Поліція затримала 24 учасників протесту.