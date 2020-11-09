Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу.
За його словами, необхідно не мати клінічних проявів ГРВІ протягом трьох днів, рахуючи з 10 дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження.
“Тобто, наприклад, якщо у вас 1 листопада з’явилися симптоми коронавірусної хвороби, ви не робили ПЛР-тестування, перебуваєте вдома на самоізоляції. Потім через 10 днів, якщо симптомів немає, і ще рахуючи від цього три дні, ви можете припиняти самоізоляцію і лікарняний”, – сказав Степанов.
Також карантин можна припинити за відсутності клінічних проявів хвороби протягом трьох днів, рахуючи з 10 дня взяття зразків на тестування і при отриманні позитивного ПЛР-тесту.
“Наприклад, 1 листопада у вас з’явилися симптоми, у вас взяли відповідний мазок, зробили тест, він виявився позитивним. Так само відраховується 3 дні [після 10 дня від ПЛР-тесту] і за відсутності симптомів немає потреби робити лабораторне обстеження”, – сказав міністр.
Ще один критерій: відсутність клінічних проявів хвороби ГРВІ за умови отримання негативного результату тестування методом ПЛР.
“За наявності хоча б одного з цих критеріїв, можна припиняти самоізоляцію. Всі три критерії є рівноцінними. Повторне тестування методом ПЛР для визначення наявності чи відсутності вірусу в організмі може проводитися не раніше, ніж через 10 днів від дати появи симптомів або отримання першого позитивного результату методом ПЛР. Але не обов’язковим є повторне тестування”, – пояснив Степанов.
- Раніше очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що через стрімке зростання хворих на COVID-19 Міністерство охорони здоров’я ініціює введення жорсткого карантину вихідного дня.