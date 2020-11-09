Тепер в Україні можна будет припинити самоізоляцію у зв'язку з COVID-19, якщо через 10 днів з початку хвороби протягом трьох днів немає клінічних проявів коронавірусу.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу.

За його словами, необхідно не мати клінічних проявів ГРВІ протягом трьох днів, рахуючи з 10 дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження.

“Тобто, наприклад, якщо у вас 1 листопада з’явилися симптоми коронавірусної хвороби, ви не робили ПЛР-тестування, перебуваєте вдома на самоізоляції. Потім через 10 днів, якщо симптомів немає, і ще рахуючи від цього три дні, ви можете припиняти самоізоляцію і лікарняний”, – сказав Степанов.

Також карантин можна припинити за відсутності клінічних проявів хвороби протягом трьох днів, рахуючи з 10 дня взяття зразків на тестування і при отриманні позитивного ПЛР-тесту.

“Наприклад, 1 листопада у вас з’явилися симптоми, у вас взяли відповідний мазок, зробили тест, він виявився позитивним. Так само відраховується 3 дні [після 10 дня від ПЛР-тесту] і за відсутності симптомів немає потреби робити лабораторне обстеження”, – сказав міністр.

Ще один критерій: відсутність клінічних проявів хвороби ГРВІ за умови отримання негативного результату тестування методом ПЛР.

“За наявності хоча б одного з цих критеріїв, можна припиняти самоізоляцію. Всі три критерії є рівноцінними. Повторне тестування методом ПЛР для визначення наявності чи відсутності вірусу в організмі може проводитися не раніше, ніж через 10 днів від дати появи симптомів або отримання першого позитивного результату методом ПЛР. Але не обов’язковим є повторне тестування”, – пояснив Степанов.