Про це свідчать дані на сайті МОЗ станом на 4 вересня.

Список країн “червоної” зони скоротили до 50 позицій (станом на 30 серпня в “червоний” список входили 57 країн).

Зі списку виключили Люксембург, Домініканську Республіку, Південну Африку, Еквадор, Вірменію, Північну Македонію, Албанію.

У “червоному” списку містяться, зокрема, США, Хорватія, Чорногорія, Франція, Ізраїль, Молдова, Іспанія, Румунія, Боснія і Герцеговина, Монако та інші країни.

“Зелений” список містить 144 країни, серед яких Болгарія, Туреччина, Єгипет, Північна Македонія, Вірменія, Албанія, ОАЕ, Швейцарія, Чехія, Австрія, Бельгія та інші країни.

Як відомо, особи, які приїжджають до України з країн “червоної” зони, зобов’язані тестуватися ПЛР-тестом на коронавірус або пройти двотижневу самоізоляцію.

При в’їзді із “зелених” країн ці вимоги не є обов’язковими.