Про це свідчать дані на сайті МОЗ станом на 4 вересня.
Список країн “червоної” зони скоротили до 50 позицій (станом на 30 серпня в “червоний” список входили 57 країн).
Зі списку виключили Люксембург, Домініканську Республіку, Південну Африку, Еквадор, Вірменію, Північну Македонію, Албанію.
У “червоному” списку містяться, зокрема, США, Хорватія, Чорногорія, Франція, Ізраїль, Молдова, Іспанія, Румунія, Боснія і Герцеговина, Монако та інші країни.
“Зелений” список містить 144 країни, серед яких Болгарія, Туреччина, Єгипет, Північна Македонія, Вірменія, Албанія, ОАЕ, Швейцарія, Чехія, Австрія, Бельгія та інші країни.
Як відомо, особи, які приїжджають до України з країн “червоної” зони, зобов’язані тестуватися ПЛР-тестом на коронавірус або пройти двотижневу самоізоляцію.
При в’їзді із “зелених” країн ці вимоги не є обов’язковими.
- Напередодні в Україні оновили карантинні зони в залежності від епідемічного стану в регіонах. Червону зону розширили через погіршення ситуації з коронавірусом.
- Напередодні Кабінет Міністрів у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації з коронавірусом COVID-19 продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року включно.
- Крім того, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про закриття кордонів України на в’їзд іноземцям до 28 вересня.