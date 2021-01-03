Міністерство охорони здоров’я України додало Польщу та Велику Британію до списку країн з небезпечно високою кількістю зареєстрованих випадків коронавірусу.

Про це йдеться на сайті МОЗ.

Кількість країн у “червоному” списку збільшилася з 47 до 49. Це, зокрема, Німеччина, Чехія, США, Чорногорія, Молдова, Грузія, Угорщина, Португалія, Туреччина, Румунія, Кіпр. До списку також додалися Велика Британія і Польща.

До “червоної зони” увійшли країни, де показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів є вищим, ніж в Україні. Після прибуття з країн “червоної зони” вимагається самоізоляція.

До “зеленої зони” входять 194 країни, зокрема, Білорусь, Росія, Франція, Іспанія, Бельгія, Канада, Китай.