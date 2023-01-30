У період дії воєнного стану українці мають право перетинати державний кордон для лікування за кордоном. У Міністерстві охорони здоров’я надали роз’яснення щодо ухваленої урядом постанови 27 січня "Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України".

Про це інформує пресслужба МОЗ.

Так, для лікування за кордоном можуть отримувати направлення пацієнти, медична та реабілітаційна допомога яким може надаватися за межами держави, відповідно до Наказу МОЗ від 05.04.2022 № 574. Якщо пацієнти потребують довготривалої або дороговартісної медичної допомоги, а також отримання медичних послуг, надання яких наразі в Україні значно обмежене через повномасштабну війну, вони можуть направлятися на лікування за межі держави.

Дозвіл на перетин кордон таким громадянам надається за наявності документів, що підтверджують право на виїзд і в’їзд в Україну, та на підставі листа міністра охорони здоров’я України про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, яких заклади охорони здоров’я іноземних держав можуть прийняти на лікування.

Уряд врегулював забезпечення механізму направлення на лікування за кордон. Направлення на лікування в період воєнного стану потрібно для того, щоб розвантажити медичну систему й спрямовувати пацієнтів, які потребують довготривалого та дороговартісного лікування, за кордон.

Ми вдячні нашим партнерам із Європейського Союзу, зокрема директоратам DG SANTE і DG ECHO, які допомагають і фінансують програми медичної евакуації. Пошук закордонних медичних закладів для лікування громадян України здійснюється через платформу Early Warning and Response System (EWRS). Так, цього тижня вдалося евакуювати та доправити на спеціалізоване лікування 21 пацієнта. Українців прийняли в медзакладах Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Польщі та Угорщини. Ця робота триватиме й надалі”, — акцентував міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Відповідність критеріям направлення за кордон для лікування під час дії воєнного стану підтверджується заповненою лікарем закладу охорони здоров’я формою. Виїзд таких осіб дозволяється у супроводі одного з членів сім’ї першого ступеня споріднення – батьки, чоловік чи дружина, діти, зокрема усиновлені.

27 січня на виконання рішення РНБО уряд схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що заборона стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Відтепер службовці більше не зможуть їздити за кордон на відпочинок або з будь-якими іншими неурядовими цілями.

Тож державним службовцям заборонено виїжджати за кордон навіть, якщо вони не придатні до військової служби. Виключенням є ті, хто мають відрядження.