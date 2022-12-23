Сьогодні, 23 грудня, міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко та директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Аруп Банерджі підписали угоду про позику у розмірі 100 мільйонів євро та угоду про безповоротний грант у 10 мільйонів доларів від Глобального фінансового фонду.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Відтак, ці кошти забезпечать початкове фінансування проєкту, загальна вартість якого складатиме 500 мільйонів доларів.

Міністерство охорони здоров’я України спільно зі Світовим банком розпочинають новий проєкт у сфері відновлення системи охорони здоров’я – “Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя” (НЕАL).

На сьогодні за підтримки Світового банку МОЗ України продовжує реалізацію двох великих проєктів у сфері охорони здоров’я. Зокрема, це проєкти “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей” та “Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні”. Загальний обсяг позики Світового банку на ці проєкти складає 681,1 млн доларів США.

Проєкт включатиме заходи із задоволення нових та невідкладних потреб у сфері охорони психічного здоров’я та реабілітації. Зокрема, будуть профінансовані заходи, спрямовані на впровадження ефективних послуг з реабілітації та послуг у сфері психічного здоров’я. Це дасть змогу краще реагувати на нинішню кризову ситуацію та створювати кращі платформи для надання послуг у майбутньому.

Також у відомстві зазначили, що у межах проєкту передбачено придбання необхідного обладнання для реабілітації та транспортних засобів для мобільних мультидисциплінарних команд з психічного здоров’я; проведення відновлювальних робіт у закладах, що надають послуги у сфері охорони психічного здоров’я та реабілітації; навчання медичних працівників закладів охорони здоров’я на первинному та спеціалізованому рівнях.

Крім того, у плані проєкту HEAL передбачено заходи з відновлення та підтримки закладів первинної медичної допомоги та лікарень. Насамперед мовиться про відновлення пошкоджених та зруйнованих будівель і споруд медичних закладів.

Ще одним важливим напрямом проєкту є підтримка цифровізації та інновацій у медичній сфері. Зокрема, це розвиток електронної охорони здоров’я та цифрових технологій.