Про це повідомляється на Facebook-сторінці МОЗ.

Степанов виступив зі зверненням, в якому відзвітував за перші три дні роботи на своєму посту.

“Добрий день. За перші три дні роботи я отримав тисячі звернень, скарг, пропозицій і запитань. Здоров’я — найважливіше для кожного. А зараз це не просто турбота про себе і близьких, а й переживання на тлі пандемії. Я впевнений, щоб ефективно підтримувати українців, Міністерство охорони здоров’я повинно бути відкритим і зрозумілим”, – заявив він.

За його словами, МОЗ затвердив єдиний державний протокол лікування для хворих COVID-19.

“Ми зробили це за два дні, і вже зараз всі медики країни отримують чіткий алгоритм лікування хворих. На жаль, від цього вірусу немає щеплення або ліків. Більш того, не застрахований ніхто, і захворіти може кожен. Але багато країн, які зіткнулися з цим невидимим ворогом раніше за Україну, вже мають ефективні напрацювання в боротьбі з хворобою, викликаною новим коронавірусом. І ми встановили стандарт лікування, заснований на досвіді цих країн”, – пояснив міністр.