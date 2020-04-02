Про це повідомляється на Facebook-сторінці МОЗ.
Степанов виступив зі зверненням, в якому відзвітував за перші три дні роботи на своєму посту.
“Добрий день. За перші три дні роботи я отримав тисячі звернень, скарг, пропозицій і запитань. Здоров’я — найважливіше для кожного. А зараз це не просто турбота про себе і близьких, а й переживання на тлі пандемії. Я впевнений, щоб ефективно підтримувати українців, Міністерство охорони здоров’я повинно бути відкритим і зрозумілим”, – заявив він.
За його словами, МОЗ затвердив єдиний державний протокол лікування для хворих COVID-19.
“Ми зробили це за два дні, і вже зараз всі медики країни отримують чіткий алгоритм лікування хворих. На жаль, від цього вірусу немає щеплення або ліків. Більш того, не застрахований ніхто, і захворіти може кожен. Але багато країн, які зіткнулися з цим невидимим ворогом раніше за Україну, вже мають ефективні напрацювання в боротьбі з хворобою, викликаною новим коронавірусом. І ми встановили стандарт лікування, заснований на досвіді цих країн”, – пояснив міністр.
- В Україні станом на ранок підтверджено 804 випадки зараження коронавірусом COVID-19.
- Смертність в Україні внаслідок зараження коронавірусом COVID-19 зараз є в два рази меншою, ніж в світі.
- У Міністерстві охорони здоров’я України пояснили причини 20 летальних випадків від коронавірусу COVID-19. Так, майже всі пацієнти мали важкі супутні захворювання.