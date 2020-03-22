Сьогодні в Україні зафіксували 26 нових випадків інфікування коронавірусом. Тепер загальна кількість заражених - 73 людини.

Оновлену інформацію опублікувала пресслужба МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 22:30 22 березня в Україні є 73 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу виявлено 26 нових випадків.

Наразі коронавірусну хворобу виявлено у:

Дніпропетровська область — 2;

Донецька область — 1;

Житомирська область — 2 (1 летальний);

Івано-Франківська область — 5 (1 летальний), з яких 3 за останню добу;

Київ — 29 (з них 20 виявлено за останню добу);

Київська область — 5, з яких 1 за останню добу;

Львівська область — 2, з яких 1 за останню добу;

Тернопільська область — 1;

Чернівецька область — 25 (1 летальний);

Черкаська — 1 підтверджений за останню добу.