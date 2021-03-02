Міністерство охорони здоров'я видало наказ "Про Розподіл Vaccines, закупленої за кошти Державного бюджету України на 2021 рік", згідно з яким, зокрема, медичній вертикалі в регіонах забороняється поширювати будь-яку інформацію про виробників та постачальників вакцини проти COVID-19.

На це звернув увагу голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський. Наказ розміщено на сайті МОЗ.

Так, згідно з документом, забороняється розголошення конфіденційної інформації (будь-якої інформації щодо виробників та/або постачальників, ціни на вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, тощо), яка стала відома в процесі виконання даного наказу.

Канєвський про цьому нагадав, що в Україні діє Закон “Про доступ до публічної інформації”, який регламентує вільний доступ до інформації про одержувачів бюджетних коштів.

“Станом на сьогодні за вакцину з бюджету сплачено 2,6 млрд грн: 964,3 млн грн за китайську вакцину CoronaVac (504 грн/доза) – не поставлена; 1,6 млрд грн за індійську Covishield (угода відсутня у відкритому доступі) – поставлена”, – пише голова StateWatch.