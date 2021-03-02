На це звернув увагу голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський. Наказ розміщено на сайті МОЗ.
Так, згідно з документом, забороняється розголошення конфіденційної інформації (будь-якої інформації щодо виробників та/або постачальників, ціни на вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, тощо), яка стала відома в процесі виконання даного наказу.
Канєвський про цьому нагадав, що в Україні діє Закон “Про доступ до публічної інформації”, який регламентує вільний доступ до інформації про одержувачів бюджетних коштів.
“Станом на сьогодні за вакцину з бюджету сплачено 2,6 млрд грн: 964,3 млн грн за китайську вакцину CoronaVac (504 грн/доза) – не поставлена; 1,6 млрд грн за індійську Covishield (угода відсутня у відкритому доступі) – поставлена”, – пише голова StateWatch.
- У середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19.
- Згідно з календарним планом вакцинації, першими (впродовж лютого-квітня) планують вакцинувати 367 осіб з-поміж медиків, що працюють з хворими на коронавірус, та військових ООС. Першим щеплення отримав лікар – реаніматолог з Черкас.
- 1 березня на порталі державних послуг онлайн “Дія” з’явився запис на вакцинацію проти COVID-19.