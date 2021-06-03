У четвер, 3 червня, Міністерство охорони здоров’я почало записувати охочих зробити щеплення проти коронавірусу з окупованого Криму та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Зазначається, що відкрито запис на вакцинацію громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Наразі йдеться про громадян, які належать до пріоритетних груп, тобто людей похилого віку віком 65 років.

Охочі українці можуть записатися на вакцинацію за номером контакт-центру МОЗ: 0 800 60 20 19.

Оператору під час розмови необхідно повідомити населений пункт, у якому ви проживаєте, уточнивши, що наразі він є тимчасово окупованим, вказати особисті дані та обрати найзручніший пункт щеплення.

Після цього людина отримає СМС-повідомлення, або електронний лист з унікальним ідентифікатором. Цей ідентифікатор передадуть Державній прикордонній службі для організації безперешкодного пропуску на підконтрольну територію.