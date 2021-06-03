Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Зазначається, що відкрито запис на вакцинацію громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Наразі йдеться про громадян, які належать до пріоритетних груп, тобто людей похилого віку віком 65 років.
Охочі українці можуть записатися на вакцинацію за номером контакт-центру МОЗ: 0 800 60 20 19.
Оператору під час розмови необхідно повідомити населений пункт, у якому ви проживаєте, уточнивши, що наразі він є тимчасово окупованим, вказати особисті дані та обрати найзручніший пункт щеплення.
Після цього людина отримає СМС-повідомлення, або електронний лист з унікальним ідентифікатором. Цей ідентифікатор передадуть Державній прикордонній службі для організації безперешкодного пропуску на підконтрольну територію.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- 19 березня Максим Степанов оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Згодом він визнав, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні відстає майже в два рази від плану.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр відкрили і у Львові на базі стадіону “Арена Львів”.