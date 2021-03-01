Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я України.
У ЦОЗ нагадали, що вакцина Covishield/AstraZenecа, яку вже поставили в Україну, надходить у флаконах на 10 доз препарату. Після відкриття робити щеплення можна лише впродовж 6 годин, повторне замороження заборонене. Відповідно, невикористані дози доведеться утилізувати.
Аби уникнути цього, в МОЗ вирішили дозволити робити щеплення недовикористаною вакциною особам з-поміж громадських діячів, діячів культури та спорту, лідерів релігійних спільнот тощо.
“1 березня 2021 року міністр охорони здоров’я України Максим Степанов підписав наказ № 369 про внесення змін до Дорожньої карти з впровадження вакцинації проти COVID-19, які дозволяють з початку кампанії використовувати можливі залишки вакцин для щеплення громадських діячів з метою популяризації імунізації від коронавірусної хвороби”, — йдеться в повідомленні.
Залишки можуть з’явитися, до прикладу, якщо попередньою зареєстрований на вакцинацію відмовився від щеплення, або в нього виявили протипоказання тощо.
- У середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19.
- Згідно з календарним планом вакцинації, першими (впродовж лютого-квітня) планують вакцинувати 367 осіб з-поміж медиків, що працюють з хворими на коронавірус, та військових ООС. Першим щеплення отримав лікар – реаніматолог з Черкас.
- Міністр охорони здоров’я Максим Степанов публічно вакцинувався проти коронавірусу COVID-19.