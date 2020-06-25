Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

“Вчора під моїм головуванням відбулося засідання робочої групи з нашими передовими фахівцями, найкращими лікарями щодо поновлення стандартів медичної допомоги при COVID-19. В тому числі було розглянуто питання внесення додаткових лікарських засобів. Тобто розширення цього протоколу, яке базується на нашому досвіді, на клінічних випробуваннях і на досвіді інших країн. Наприклад, було ухвалено рішення про включення в наш клінічний протокол такого препарату як дексаметазон. Національний протокол – це така детальна інструкція, в який спосіб застосовувати, в яких схемах лікування. Вона спрямована на одне – на те, щоб лікування було більш ефективним”, – розповів Степанов.

Він також додав, що зараз лікарі, які надають допомогу хворим COVID-19, потребують підтримки, і найкращою підтримкою буде дотримання тих правил і рекомендацій, які надає МОЗ, – носіння масок, дотримання соціальної дистанції, використання антисептиків.

Дексаметазон використовується з ранніх 60-х років для лікування різних захворювань, серед яких астма чи артрит.