Віктор Ляшко підписав наказ про введення бустерної дози вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих, які досягли повноліття. Вона має дати кращий захист від нового штаму коронавірусу Omicron.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він зазначив, що сьогодні медична система готується до чергового зростання кількості випадків COVID-19 в Україні.

“Водночас, ми закликаємо всіх українців зробити свідомий вибір на користь вакцинації від коронавірусної хвороби та допомогти нам здолати епідемію”, – написав міністр.

За його даними, наразі лише три регіони країни подолали 50% повністю вакцинованого дорослого населення – Київ (73%), Київська (55%) та Полтавська (51%) області. Пункти щеплення та центри масової вакцинації працюють щодня, окрім 7 січня.

Віктор Ляшко додав, що вакцина в Україні є і для першого, і для другого щеплення, а також для введення додаткової і бустерної доз.

Міністр пояснив навіщо вводити бустерну дозу: вона має посилити ефективність вакцини та дати кращий захист від нового штаму коронавірусу Omicron.

За словами Віктора Ляшка, бажаний період введення від 6 до 9 місяців із дати отримання другого щеплення від COVID-19.

Щодо того, якою вакциною щепитимуть, то як повідомили у МОЗ, для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина.

“Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендовано також вводити бустерну дозу вакциною Pfizer. За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами”, – зазначив Ляшко.

Він наголосив, що люди з ослабленим імунітетом, яким зараз вводять додаткову дозу вакцини від COVID-19, теж зможуть отримати бустерну дозу, оптимальний період введення від 3 до 6 місяців після додаткової.

Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати її введення. Згенерувати його можна буде в “Дії” орієнтовно наприкінці січня 2022 року. До того часу буде чинним сертифікат за попередню повну вакцинацію.