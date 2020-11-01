Міністерство охорони здоров'я України заборонило присутність вболівальників на стадіоні в Києві, де 3 листопада має відбутися матч третього туру групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА між донецьким "Шахтарем" і німецькою "Боруссією".

Про це повідомляє пресслужба “Шахтаря”.

“Міністерство охорони здоров’я з урахуванням погіршення епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням на території України COVID-19, яке спостерігається в останні дні, відкликає свій лист від 26 жовтня щодо можливості проведення матчу в присутності уболівальників”, – йдеться в повідомленні.

У клубі зазначили, що припинено продаж квитків на матч, який відбудеться на НСК “Олімпійський” о 19:55.

“Всім, хто вже придбав квитки, їх вартість буде відшкодована автоматично на банківську карту протягом 3-14 днів (в залежності від банку)”, – уточнили представники “Шахтаря”.