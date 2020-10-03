У Міністерстві охорони здоров'я України закликали посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень на продовольчих ринках, а також в інших місцях масового скупчення людей.

Про це на брифінгу заявив очільник МОЗ Максим Степанов.

Міністр зазначив, що посилити контроль необхідно в зв’язку з тим, що на цьому тижні практично щодня фіксувалося по більше ніж 4 тисячі нових випадків зараження COVID-19.

Степанов пояснив, що у МОЗу немає повноважень для того, щоб контролювати дотримання карантину.

“Щоб посилили контроль … особливо в тих місцях, де у нас такі великі масові скупчення людей. Ну, наприклад, ті ж самі ринки. Тому що ми можемо побачити, що в магазинах і супермаркетах намагаються якось встановлювати контролюючі заходи … Я ще раз хочу звернути увагу, у нас збільшується кількість людей, у яких важке протікання хвороби “, – додав Степанов.