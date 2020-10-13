Міністерство охорони здоров'я України рекомендуватиме Кабінету Міністрів продовжити дію адаптивного карантину в нашій країні до кінця 2020 року.

Про це розповів в ефірі “Громадського радіо” заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

“Ми завтра (13 жовтня, – ред.) ініціюємо заслухати на засіданні Кабінету Міністрів України продовження карантину до 31 грудня 2020 року”, – зазначив Ляшко.

Він уточнив, що епідеміологічна ситуація “в Україні неспокійна”: спостерігається поступове зростання кількості випадків захворювання на коронавірус, госпіталізацій у лікарні.

У зв’язку з цим, за словами Ляшка, будуть переглянуті протиепідемічні обмеження. Зокрема, зміщуються канікули в школах на 15 жовтня, а вищим навчальним закладам рекомендовано перейти на дистанційну роботу до 15 листопада (з виїздом з гуртожитків більшості студентів).

“Що ми можемо вважати вже майже рішенням: щойно (12 жовтня, – ред.) була Національна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де ми виступали з міністром освіти Сергієм Шкарлетом і 641 постановою, якою встановлено карантин, запропоновано змістити канікули для навчальних закладів з 15 по 30 жовтня. Після 30 жовтня будемо дивитися, що далі робити зі шкільною освітою. Також запропоновано буде вищим навчальним закладам перейти на дистанційну роботу з 15 жовтня по 15 листопада з рекомендованим виїздом студентів із гуртожитків, крім сиріт, а також позбавлених батьківського піклування, дітей, які приїхали з окупованих територій Донбасу і Криму, студентів, які поєднують навчання з роботою. Всім іншим буде рекомендовано виїхати”, – розповів Ляшко.

Крім того, планується обмежити діяльність закладів громадського харчування (кафе, ресторанів) до 22:00.

Всі ці пропозиції будуть винесені на засідання Уряду, де по ним ухвалять відповідні рішення.

(На відео – з 58:00)