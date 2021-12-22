Україна запроваджує ревакцинальну дозу проти COVID-19 для медиків та співробітників будинків інтернатного типу.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

У МОЗ врахували рекомендації ВООЗ і позицію Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

Медики та працівники будинків інтернатного типу можуть отримати ревакцинальну дозу за шість місяців після другого щеплення.

У міністерстві зазначили, що у ревакцинації використовують лише м-РНК-вакцини (Moderna або Comirnaty/Pfizer).

Отримання додаткової дози для людей, у яких через важкі супутні хвороби міг не сформуватися належний імунний захист, залишається без змін. Вони можуть зробити третє щеплення через 28 днів після основного курсу щеплень без продовження терміну дії сертифіката.

Повідомляється, що вже найближчим часом в Україні з’явиться можливість згенерувати COVID-сертифікат після отримання третьої дози.