Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я України.
У МОЗ врахували рекомендації ВООЗ і позицію Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.
Медики та працівники будинків інтернатного типу можуть отримати ревакцинальну дозу за шість місяців після другого щеплення.
У міністерстві зазначили, що у ревакцинації використовують лише м-РНК-вакцини (Moderna або Comirnaty/Pfizer).
Отримання додаткової дози для людей, у яких через важкі супутні хвороби міг не сформуватися належний імунний захист, залишається без змін. Вони можуть зробити третє щеплення через 28 днів після основного курсу щеплень без продовження терміну дії сертифіката.
Повідомляється, що вже найближчим часом в Україні з’явиться можливість згенерувати COVID-сертифікат після отримання третьої дози.
- Прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт підтримав експертів, які виступили за введення 4-ї дози вакцини проти COVID-19 особам, старшим 60 років, і медичним працівникам.
- Європейське агентство з лікарських засобів повідомило про те, що дало дозвіл на використання вакцини проти COVID-19 Nuvaxovid, також відомої як NVX-CoV2373, компанії Novavax. Її рекомендується застосовувати людей віком від 18 років.
- У компанії Moderna Inc стверджують, що бустерна доза вакцини COVID-19, ймовірно, захищає від штаму коронавірусу «Омікрон». Також Moderna планує розробити вакцину спеціально для захисту від цього штаму коронавірусу.