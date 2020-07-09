Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер.

Пенсійний фонд України створив сервіс, куди лікар може за допомогою цифрового підпису вносити інформацію про пацієнта; для всіх служб інформація буде завантажуватися автоматично.

“Перевага в тому, що це вже розроблено, немає додаткового навантаження на основний компонент eHealth, і це дозволить запустити електронні лікарняні до кінця літа”, – говорить Кучер.

Поки що міністерство працює над технічною частиною електронного лікарняного, пізніше будуть затверджені всі необхідні документи.

Також МОЗ розробляє е-лікарняні для системи eHealth. З їх допомогою лікар зможе виписувати лікарняний максимально швидко.

Запустити сервіс планують до 2021 року.