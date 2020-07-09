Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер.
Пенсійний фонд України створив сервіс, куди лікар може за допомогою цифрового підпису вносити інформацію про пацієнта; для всіх служб інформація буде завантажуватися автоматично.
“Перевага в тому, що це вже розроблено, немає додаткового навантаження на основний компонент eHealth, і це дозволить запустити електронні лікарняні до кінця літа”, – говорить Кучер.
Поки що міністерство працює над технічною частиною електронного лікарняного, пізніше будуть затверджені всі необхідні документи.
Також МОЗ розробляє е-лікарняні для системи eHealth. З їх допомогою лікар зможе виписувати лікарняний максимально швидко.
Запустити сервіс планують до 2021 року.
- Раніше повідомлялося, що Уряд працює над переведенням лікарняних листів в електронну форму, в результаті чого українці зможуть закривати їх віддалено.
- У листопаді минулого року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо виділення додаткових 1,4 млрд гривень Фонду соціального страхування через дефіцит коштів на виплату лікарняних.