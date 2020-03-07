МОЗ запустило Telegram-бот, що відповідає на запитання про коронавірус

Про це повдіомила пресслужба Уряду.
Чат-бот доступний за посиланням.
Також працює Telegram-канал “Коронавірус_інфо” з оперативною та поточною інформацією щодо ситуації з вірусом COVID-19 в Україні.
“Це єдиний Telegram-канал, верифікований Міністерством охорони здоров’я. Всі новини, поточні дані, рекомендації та оцінка від фахівців”, – додали в МОЗ.
Напередодні в Україні було підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Випадок зафіксовано в Чернівецькій області у людини, яка подорожувала по містах Італії до 26 лютого.
- Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко закликав українців не скуповувати хірургічні маски, оскільки їх використання не захистить від коронавірусу.
- У Центрі громадського здоров’я МОЗ України поінформували, що для профілактики зараження коронавірусом COVID-19 слід дотримуватися стандартних рекомендацій: наприклад, часто мити руки.