МОЗ запустило Telegram-бот, що відповідає на запитання про коронавірус

Про це повдіомила пресслужба Уряду.

Чат-бот доступний за посиланням.

Також працює Telegram-канал “Коронавірус_інфо” з оперативною та поточною інформацією щодо ситуації з вірусом COVID-19 в Україні.

“Це єдиний Telegram-канал, верифікований Міністерством охорони здоров’я. Всі новини, поточні дані, рекомендації та оцінка від фахівців”, – додали в МОЗ.