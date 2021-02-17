В Україні почав працювати сайт з питань вакцинації проти COVID-19. Його запустило Міністерство охорони здоров'я.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Інформація буде розміщена на порталі vaccination.covid19.gov.ua. Там можна дізнатися про етапи і цільових групах вакцинації, про вакцини, які будуть використовуватися, а також про те, як буде відбуватися сам процес вакцинації в країні.

Також на сайті будуть спеціальні інформаційні панелі зі статистичними даними про хід вакцинального кампанії в Україні, а всі дані будуть оновлюватися в режимі, близькому до реального часу.

Проте наголошується, що це поки бета-версія порталу і та поки немає можливості записатися на вакцинацію.

“До кінця лютого функціонал порталу буде розширено завдяки додатковим розділах і мобільної версії. Після поновлення сайт буде розділений на дві частини: одна буде містити інформацію для широкої аудиторії, а друга – спеціалізовану інформацію для медичних працівників”, – заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Нагадаємо, стратегічна консультативна група Всесвітньої організації охорони здоров’я з питань імунізації (SAGE) опублікувала тимчасові рекомендації щодо використання вакцини Moderna mRNA-1273 проти COVID-19 людям у віці від 18 років.

У рекомендаціях йшлося, що застосовувати цю вакцину при вагітності можна, тільки якщо “користь від вакцинації вагітної жінки переважує потенційні ризики вакцини”.

Наприклад, в разі якщо вагітна жінка є медичним працівником і опиняється під загрозою зараження.