Про це поінформували в пресслужбі МОЗ.

Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca.

Раніше її схвалила для екстреного застосування Всесвітня організація охорони здоров’я. Також дозвіл на використання цієї вакцини дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

Днями міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про відвантаження першої партії в 500 тис. доз вакцини AstraZeneca (CoviShield) із заводу-виробника в індійському місті Пуне. Сьогодні очікується її прибуття до України.

“Вакцина від Oxford/AstraZeneca, що виробляється на потужностях Serum Institute (Індія), має локальну (торговельну) назву Covishield. Відповідно, вакцина Covishield, яка сьогодні прибуває до України, офіційно зареєстрована”, – уточнили в МОЗ.

У відомстві уточнили, що Україна отримала інформацію від глобального механізму COVAX про постачання від 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca у І–ІІ кварталі 2021 року. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників.

Україна вже уклала додаткові прямі контракти на постачання вакцин проти COVID-19, які розроблені за участю компаній AstraZeneca (Британія-Швеція) та NovaVax (США) і виробляються на потужностях Serum Institute (Індія).

Раніше наша країна отримала підтвердження на постачання 12 млн доз вакцин проти коронавірусу від компаній AstraZeneca та Novavax.

Як повідомляв прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, після першої поставки вакцини AstraZeneca обсягом 500 тисяч доз “далі в межах цієї закупівлі Україна до червня отримуватиме по 1 млн доз вакцини щомісяця, потім по 2 млн доз”.

ДОВІДКА. Oxford/AstraZeneca – це вакцина на платформі вірусного вектора без здатності до реплікації, яку розробив Оксфордський університет та британсько-шведська компанія AstraZeneca (про принцип роботи векторних вакцин можна почитати тут). Вона показала середню ефективність в 70%. Один з режимів дозування може бути ефективним на 90%. Її вже використовують у Великій Британії, Мексиці та інших країнах. Для повної імунізації потрібні дві дози вакцини з інтервалом у 28 днів. Вакцина може зберігатися до шести місяців при температурі від +2 до +8 С.