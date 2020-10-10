Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про наміри збільшити кількість ліжок і лікарнях, які обладнані для лікування хворих на коронавірус, до 50 тисяч.

Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

“У нас тільки 37 тисяч ліжок відведено під кисень. Ми втричі збільшили цю кількість в порівнянні з початком квітня. Ми розуміємо, що збільшимо ще приблизно до 50-51 тисяч ліжок. Чому до такої кількості? Тому, що ми не можемо все забрати під COVID-19, ми можемо забрати тільки 30% від загальної кількості ліжок, тому, що решта — у нас є інфаркти, є інсульти, є пологи, є хірургічні втручання”, — сказав він.

Також міністр проінформував про плани МОЗ забрати для лікування коронавірусної хвороби лікарні “Укрзалізниці” і Академії медичних наук України.

“У всякому разі, в Києві ми це будемо робити”, — зауважив він.

На відео з 2 год. 42 хв.