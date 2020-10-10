Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.
“У нас тільки 37 тисяч ліжок відведено під кисень. Ми втричі збільшили цю кількість в порівнянні з початком квітня. Ми розуміємо, що збільшимо ще приблизно до 50-51 тисяч ліжок. Чому до такої кількості? Тому, що ми не можемо все забрати під COVID-19, ми можемо забрати тільки 30% від загальної кількості ліжок, тому, що решта — у нас є інфаркти, є інсульти, є пологи, є хірургічні втручання”, — сказав він.
Також міністр проінформував про плани МОЗ забрати для лікування коронавірусної хвороби лікарні “Укрзалізниці” і Академії медичних наук України.
“У всякому разі, в Києві ми це будемо робити”, — зауважив він.
На відео з 2 год. 42 хв.
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