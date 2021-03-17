Міністерство охорони здоров'я України вирішило збільшити інтервал між введенням першої та другої доз вакцини проти коронавірусу CoviShield з 28 днів до 90 днів.

Про це повідомляє агентство Укрінформ з посиланням на головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

“За рекомендаціями Національної технічної групи експертів Міністерство охорони здоров’я збільшило інтервал між щепленнями імунобіологічним препаратом CoviShield з 28 днів до 90 днів”, – сказав він.

Під час старту вакцинації в Україні 24 лютого Віктор Ляшко заявив, що вакцину CoviShield, яка виготовляється в Індії за ліцензією AstraZeneca, будуть вводити з інтервалом у 28 днів.

Тоді на брифінгу журналісти вказали головному санлікарю на дослідження, яке говорить, що найбільш ефективний інтервал введення доз – 90 днів.

“Але є зареєстрована інструкція, яка оприлюднена на сайті Державного експертного центру МОЗ України, де йдеться про те, що інтервал може бути 4-12 тижнів. Тому весь наш графік побудований так, як побудована інструкція – кожні 28 днів. Наразі ми не будемо збільшувати інтервал – як запланували, так і будемо рухатися”, – сказав Ляшко.

Тепер Ляшко зауважив, що обговорення доцільності збільшення інтервалу між щепленнями розпочалися після того, як відповідне рішення прийняв уряд Великої Британії.

За словами Ляшка, при аналізі даних клінічних досліджень ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становила 76,0% з 22 по 90 день, і рівень антитіл зберігався протягом цього періоду з мінімальним зниженням. Після двох стандартних доз, введених з інтервалом 12 тижнів або довше, ефективність вакцини зростала до 81,3%.

“Враховуючи результати міжнародних досліджень, оперативним штабом МОЗ було прийнято рішення, що для досягнення максимального рівня імунного захисту при вакцині від Oxford/AstraZeneca, виробництва Serum Institute of India та SK Bioscience, доцільно збільшити початковий інтервал між дозами. Це не суперечить інструкції виробника, яка передбачає такий інтервал в рамках 4-12 тижнів”, – зазначив Ляшко.

Згідно з дослідженням, що опубліковане у виданні Lancet, у пацієнтів з коротким інтервалом (менше 6 тижнів) – ефективність вакцини склала 55,1%.

Вакцина ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222, AstraZeneca/Oxford) була схвалена для екстреного застосування регуляторним органом Великої Британії з режимом введення двох доз з інтервалом 4-12 тижнів.

Згідно з планом вакцинації у Великій Британії, друга доза повинна вводитися через 12 тижнів, йдеться в дослідженні, опублікованому у науковому виданні Lancet.

За словами Віктора Ляшка, 17 березня буде проведена селекторна нарада з регіонами для роз’яснення деталей впровадження нової рекомендації.

На першому етапі в Україні вакцинуватимуть такі групи населення: медиків COVID-лікарень; бригади швидкої меддопомоги; співробітників лабораторій, що тестують на COVID-19; жителів і персонал будинків для літніх людей; військових на фронті.