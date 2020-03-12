Про це повідомили в Telegram-каналі Міністерства охорони здоров’я “Коронавірус_Інфо”.
Раніше сьогодні в Україні зафіксували два нові випадки інфікування коронавірусом — в Житомирській та Чернівецькій областях.
Як повідомили в МОЗ, пацієнт з Чернівецької області — 64-річний чоловік. Зараз його стан оцінюють як стабільний.
Також стало відомо, що протягом останніх 14 днів він не контактував ні з ким, окрім своєї дружини. Жінка напередодні повернулася з Італії — найбільш постраждалої від коронавірусу європейською країни. Медики проводять лабораторні дослідження, щоб з’ясувати, чи заразилася вона COVID-19.
“Його дружина, яка повернулась з Італії протягом останніх 14 днів, була єдиною людиною, з якою інфікований пацієнт тісно контактував. Наразі сама жінка почувається добре та немає ознак гострих вірусних захворювань, їй проводять лабораторні тести та дослідження”, — йдеться в повідомленні.
У прес-службі Чернівецької обласної державної адміністрації повідомили, що чоловік був госпіталізований ще 10 березня. Де знаходиться його дружина – на самоізоляції вдома або в медустанові — не уточнюється.
- Раніше повідомлялося, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулась за допомогою лікарів і не самоізолювалась після приїзду з-за кордону.
- З 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних та культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.