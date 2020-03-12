Дружина жителя Чернівецької області, у якого виявили коронавірус СOVID-19, напередодні відвідувала Італію. Медики перевіряють, чи заражена вона.

Про це повідомили в Telegram-каналі Міністерства охорони здоров’я “Коронавірус_Інфо”.

Раніше сьогодні в Україні зафіксували два нові випадки інфікування коронавірусом — в Житомирській та Чернівецькій областях.

Як повідомили в МОЗ, пацієнт з Чернівецької області — 64-річний чоловік. Зараз його стан оцінюють як стабільний.

Також стало відомо, що протягом останніх 14 днів він не контактував ні з ким, окрім своєї дружини. Жінка напередодні повернулася з Італії — найбільш постраждалої від коронавірусу європейською країни. Медики проводять лабораторні дослідження, щоб з’ясувати, чи заразилася вона COVID-19.

“Його дружина, яка повернулась з Італії протягом останніх 14 днів, була єдиною людиною, з якою інфікований пацієнт тісно контактував. Наразі сама жінка почувається добре та немає ознак гострих вірусних захворювань, їй проводять лабораторні тести та дослідження”, — йдеться в повідомленні.

У прес-службі Чернівецької обласної державної адміністрації повідомили, що чоловік був госпіталізований ще 10 березня. Де знаходиться його дружина – на самоізоляції вдома або в медустанові — не уточнюється.