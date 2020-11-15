Міністерство охорони здоров'я України вчергове оновило список країн, які віднесені до "червоної" і "зеленої" зон.

Відповідні дані опубліковані на сайті МОЗ.

У списку наведено інформацію про більш ніж 190 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Список країн із “червоної” зони скоротився до 45, що на одну менше в порівнянні з минулим тижнем.

У “зелену” зону перемістилися Аргентина і Ліван. А в “червону” зону – Сербія.

У “червону” зону також увійшли: США, Велика Британія, Чехія, Чорногорія, Швейцарія, Австрія, Словенія, Бельгія, Франція, Грузія, Польща, Італія, Хорватія, Угорщина, Португалія, Болгарія, Литва, Іспанія, Нідерланди, Словаччина, Швеція та інші країни.

У “зелену” зону також входять: Німеччина, Республіка Молдова, Греція, Туреччина, Єгипет, Данія, Латвія, Албанія, ОАЕ, Туніс, Канада, Білорусь, Норвегія, Бразилія, Японія та інші країни.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів, державою з широким розповсюдженням коронавірусу COVID-19 є така країна, в якій спостерігається одна з наступних ознак:

• кількість нових випадків реєстрації COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів перевищує кількість таких випадків в Україні;

• приріст нових випадків реєстрації COVID-19 в державі за останні 14 днів в порівнянні з попередніми 14 днями становить понад 30%.

Особи, які приїжджають в Україну з країн “червоної” зони, зобов’язані здати ПЛР-тест на коронавірус або пройти двотижневу самоізоляцію.

При в’їзді із “зелених” країн ці вимоги не є обов’язковими.