Про це розповіла в інтерв’ю #Буквам засновниця нейромаркетингового агентства Neuro-knowledge Катерина Ільченко.

“Мозок з’єднує якісь факти, події, дії в послідовний ланцюжок. Йому потрібно це обробляти. Йому це доводиться з’єднувати в будь-якому випадку, тому що інакше він не буде сприймати інформацію. Звідси насправді велика кількість багів, які народжуються у нас в голові. Скажімо, я потрапив в аварію, тому що мені чорна кішка дорогу перебігла. Це ж явно не пов’язані події, але нам зручніше їх об’єднати, тому що тоді у нас з’являється якась послідовність подій. А коли у нас є якась послідовність подій, у нас з’являється можливість цим керувати. Тож коли наступного разу ми бачимо чорну кішку, ми переходимо на інший бік і нам здається, що ми не потрапимо в аварію”, – пояснила нейромаркетолог.

Ільченко уточнила, що одна з основних функцій мозку — готувати організм до реакції на те, що з ним може статися. У зв’язку з цим і відбувається моделювання тих чи інших ситуацій. Це надає людині можливість “підлаштовуватися, контролювати події”, “якимось чином прогнозувати, що буде далі”.

Як приклад Ільченко навела ранковий ритуал”сценарій” зборів на роботу.

“Ми сприймаємо все, що з нами відбувається, як історію. Коли ви збираєтеся вранці на роботу, ваш ранковий ритуал теж виглядає як історія. Ви знаєте, що ви спочатку прокидаєтеся, що ви там далі робите? Зараз багато хто телефон перевіряє. Потягаються, встають, вмиваються, музику вмикають. Ставлять кавоварку. Тобто у вас є історія – послідовність якихось фактів і подій, у вас ось так от виглядає ранок. І для вас дотримання вашої особистої історії збирання на роботу створює відчуття стабільності, врівноваженості, ілюзії контролювання всього. Якщо ви проспали й не можете виконати ритуал, у вас буде нервозність. Ви напевно не помрете з голоду, якщо не вип’єте чашку ранкової кави або якщо ви не увімкнете улюблену музику вранці. Але у вас буде відчуття, що ось розбили вас, щось пішло не так. Люди дуже погано реагують на розрив скриптів”, – наголосила нейромаркетолог.

Ільченко зазначила, що мозок людини весь час створює сценарії, оскільки для нього це “життєво важливо”.

“Люди звикли до якогось перебігу подій, вони прогнозують у певному ключі. У будь-якому випадку ми увесь час пишемо історії. Не всі з нас стають письменниками, сценаристами або журналістами, але мозок пише історії. Для нього це дійсно життєво важливо”, – розповіла Ільченко.