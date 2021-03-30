«Може збільшити прірву між багатими та бідними»: що не так з податковою амністією від Зеленського

Нардепка від “Європейської солідарності Ніна Южаніна заявила, що президентський законопроєкт №5153 про добровільне декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету, або так звана податкова амністія створює додаткові бар’єри для забезпечення рівності перед законом усіх платників податків.

Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці.

Южаніна заявила, що цей законопроєкт може збільшити прірву між бідними та багатими.

Нардеп зазначила, що не підлягають амністії:

особи, які з 2005 року подавали декларації відповідно до законодавства у сфері запобігання корупції (в тому числі паперові, які зараз зберігаються лише в архівах особових справ працівників органів державної влади та місцевого самоврядування);

грошові кошти у готівці, які зберігають громадяни як власні заощадження для навчання дітей, лікування або будівництво житла тощо.

Водночас податкова амністія від Зеленського має цільову аудиторію. До неї входять, зокрема, менеджмент та власники українських підприємств (засновники, керівники, топменеджмент), які за чинної податкової системи та великого навантаження на фонд оплати праці протягом тривалого часу не показували реальний рівень заробітної плати.

Також законопроєкт створено для трудових мігрантів, які працюють за кордоном та перераховують кошти в Україну. Саме ці кошти дають можливість чималій кількості населення купувати активи.

“Щодо норм безумовної податкової амністії, то вони взагалі не зрозуміло за якими критеріями визначалися. Після цієї кампанії декларування всі, хто має у власності одну квартиру понад 120 кв. м або один будинок понад 250 кв. м, або ж дві квартири будь-якої площі, або більш як один транспортний засіб, інші активи понад 400 тисяч гривень тощо, потраплять до зони ризику”, – наголосила Южаніна.

Вона також додала, що до таких людей прийдуть податкові органи, які мають податкову інформацію лише з 1998 року.

“І спробуйте тоді довести, що на придбання цих активів ви все життя відкладали з офіційної зарплати, яку вже було оподатковано, і не повинні сплачувати додатково ще 5% тільки тому, що так заманулося законодавцям”, – зазначила нардепка.

За її словами, переважна більшість експертів наголошували на цих ризиках, а також зауважували, що офшорні доходи вже амністовані.

“Законами №786 і №1117, прийнятими монобільшістю, передбачено: не включаються до оподатковуваного доходу фізичної особи за 2020, 2021 рік доходи у грошовій або іншій майновій формі, отримані внаслідок ліквідації, припинення іноземної юридичної особи або іноземного утворення без статусу юридичної особи платником податків. Всі доходи, які будуть отримані з офшорів, будуть легалізовані під 0%”, – заявила Южаніна.

Це означає, що “вже одна податкова амністія від Зеленського, через яку бюджет недоотримає величезну суму коштів, відбулася”. За її словами приймати цю податкову амністію небезпечно.

Нагадаємо, що Верховна Рада України підтримала в першому читанні пакет президентських законопроєктів, який передбачає запровадження податкової амністії капіталів тривалістю 1 рік. Детальніше про це – у матеріалі.