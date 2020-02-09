Про це пише портал Big Think.

Мастурбація викликає викидив дофаміну, хімічної речовини, пов’язаної з нашою здатністю відчувати задоволення. Поряд з викидом дофаміну, який виділяється під час оргазму, також відбувається викид гормону окситоцину, який зазвичай називають “гормоном любові”.

Ця суміш хімічних речовин не тільки підвищує настрій. Окситоцин знижує рівень кортизолу, який є гормоном стресу, який зазвичай присутній (в більших обсягах) під час тривоги, страху, паніки або стресу.

Оргазм – це найбільший викид дофаміну, який люди можуть випробувати.

У дослідженні, проведеному кафедрою медичної психології в Університетській клініці Ессена (в Німеччині), взяло участь 11 добровольців. Так, дослідники хотіли подивитися, як оргазм при мастурбації впливає на кількість лейкоцитів і імунну систему.

Під час цього експерименту фіксувалося кількість лейкоцитів кожного учасника за 5 хвилин до і через 45 хвилин після досягнення самоіндуцірованной оргазму.

Результати підтвердили, що сексуальне збудження і оргазм збільшили кількість лейкоцитів.

Мастурбація може полегшити і запобігти біль

За словами невролога і фахівця з головного болю Стефана Еверса, приблизно кожен третій пацієнт відчуває полегшення від нападів мігрені, відчуваючи сексуальну активність або оргазм. Еверс і його команда провели експеримент з 800 пацієнтами з мігренню і 200 пацієнтами, які страждали кластерними головними болями, щоб побачити, як їх досвід сексуальної активності вплинув на рівень болю.

Дослідження показало, що 60% страждають на мігрень відчувають полегшення болю після сексу, який привів до оргазму. Близько 50% респондентів, які страждають кластерної головним болем, сказали, що їх головні болі фактично посилилися після сексуального збудження і оргазму.

Еверс припустив в своїх висновках, що люди, які не відчували полегшення болю від мігрені від головних болів під час своєї сексуальної активності, не виділяли таку велику кількість ендорфінів, як ті, хто відчував полегшення болю.

За словами ревматолога доктора Харріса Макілвейна, люди, які страждають хронічним болем, мають імунну систему, яка просто не функціонує в повну силу, тому полегшення болю (наприклад, через оргазм) може допомогти зміцнити імунітет.

Оргазми полегшують засинання

Серотонін, окситоцин і норадреналін – це гормони, які виділяються під час сексуального збудження і оргазму, і всі вони відомі як протидіють стресових гормонів і сприяють розслабленню, що значно полегшує засинання.

Є кілька досліджень, що показують, що серотонін і норадреналін допомагають нашому організму проходити через фази швидкого і глибокого сну. Під час цих циклів сну імунна система вивільняє білки, звані цитокінами, які націлені на боротьбу з інфекціями і запаленням. Це критична частина нашого імунної відповіді. Цитокіни виробляються і вивільняються в нашому організмі під час сну, що доводить важливість хорошого графіка сну для здорової імунної системи.

Мастурбація сприяє підтримці імунної системи

А здорова імунна система запобігає застуді і грипу.

Імунна система являє собою збалансовану мережу клітин і органів, які працюють разом, щоб захистити нас від інфекцій і хвороб.

У той час, як шкідливі звички (непослідовний графік сну, нездорове харчування, куріння, алкоголь) можуть знизити імунітет, а ось правильний режим і активне статеве життя можуть допомогти зміцнити імунну систему.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань і розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.