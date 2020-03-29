Дослідники з чотирьох країн мають намір перевірити, чи може вакцина проти туберкульозу (БЦЖ) активізувати імунну систему людини, дозволяючи їй краще боротися з новим коронавірусом.

Про це повідомляється на сайті наукового журналу Science.

Дослідження будуть проводитися за участю лікарів та медсестер, які піддаються підвищенному ризику зараження респіраторним захворюванням, ніж населення в цілому, і літніх людей, які також піддаються більш високому ризику серйозних захворювань.

Команда в Нідерландах почне перше з випробувань на цьому тижні. Вони залучать 1000 медичних працівників з восьми голландських лікарень, які отримають або вакцину БЦЖ, або плацебо – речовину без явних лікувальних властивостей, що використовується для імітації лікарського засобу в дослідженнях.

БЦЖ містить живий ослаблений штам мікобактерії Mycobacterium bovis, “родича” M. tuberculosis, мікроба, що викликає туберкульоз.

Вакцину БЦЖ колять дітям на першому році життя в більшості країн світу, вона безпечна і дешева, але далека від досконалості, тому що запобігає в середньому близько 60% випадків туберкульозу у дітей зі значною різницею між країнами.

Вакцини зазвичай викликають імунні реакції, специфічні для цільового патогена. Виробляються антитіла, які зв’язують і нейтралізують один тип вірусу.

Але БЦЖ може також підвищити здатність імунної системи боротися з хвороботворними мікроорганізмами, крім бактерій туберкульозу, згідно з клінічними і обсерваційними дослідженнями, опублікованими раніше данськими дослідниками Пітером Аабі та Христиною Стебелл Бенн, які живуть та працюють в Гвінеї-Бісау.

Вони прийшли до висновку, що вакцина запобігає близько 30% випадків зараження будь-яким відомим патогеном, включаючи віруси, в перший рік після її введення. Однак дослідження, опубліковані в цій області, були піддані критиці через їхню методологію. В огляді 2014 року, підготовленному Всесвітньою організацією охорони здоров’я, зроблено висновок, що БЦЖ, мабуть, знижує загальну смертність у дітей, але оцінює достовірність результатів як “дуже низьку”. Огляд 2016 року був трохи більш позитивним щодо потенційних переваг БЦЖ, але все одно необхідні рандомізовані дослідження.

Міхай Неті (Mihai Netea), фахівець з інфекційних захворювань в Медичному центрі Університету Радбуда, виявив, що вакцина може не відповідати знаннях з підручника про те, як працює імунітет.

Коли патоген потрапляє до організму, лейкоцити “вродженої” гілки імунної системи атакують його першими; вони можуть обробляти до 99% інфекцій. Якщо ці клітини виходять з ладу, вони викликають “адаптивну” імунну систему, і Т-клітини, і В-клітини, що продукують антитіла, починають ділитися, щоб приєднатися до боротьби.

Ключем до цього є те, що певні Т-клітини або антитіла специфічні для патогена; їхня присутність посилюється найбільше. Як тільки патоген знищений, невелика частина цих патоген-специфічних клітин трансформується в клітини пам’яті, які прискорюють виробництво Т-клітин і В-клітин в наступний раз, коли ті ж патогени атакують організм. Вакцини ґрунтуються на цьому механізмі імунітету.

Вважалося, що вроджена імунна система, що складається з лейкоцитів, таких як макрофаги, природні клітини-кілери і нейтрофіли, не має такої пам’яті.

Але Неті виявив, що БЦЖ, яка може залишатися живою в шкірі людини до декількох місяців, запускає не тільки мікобактеріальні специфічні В- і Т-клітини пам’яті, але також стимулює вроджені клітини крові протягом тривалого періоду. У рандомізованому плацебо-контрольованому дослідженні, опублікованому в 2018 році, команда показала, що вакцинація БЦЖ захищає від експериментальної інфекції ослабленою форми вірусу жовтої лихоманки.

Евангелос Джамареллос з Афінського університету і Неті провели дослідження в Греції, щоб з’ясувати, чи може БЦЖ підвищити стійкість до інфекцій у літніх людей в цілому. Вони планують почати аналогічне дослідження найближчим часом в Нідерландах.

Дослідження було розроблено до появи нового коронавірусу, але пандемія може більш чітко показати роботу БЦЖ, каже Неті.

Дослідницька група в Мельбурнському університеті проводить дослідження БЦЖ серед працівників охорони здоров’я, використовуючи той самий протокол. Інша дослідницька група в Університеті Ексетера проведе аналогічне дослідження серед літніх людей. А команда Інституту біології інфекцій ім. Макса Планка минулого тижня оголосила, що проведе аналогічні випробування для літніх людей і працівників охорони здоров’я з VPM1002, генетично модифікованою версією БЦЖ, яка ще не була схвалена для вакцинації проти туберкульозу.