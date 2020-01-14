Про це розповів у коментарі журналістам перший заступник глави фракції “Слуги народу” Олександр Корнієнко, якого цитує агентство “Інтерфакс-Україна”.

Йдеться про законопроєкт №2178-10 “Про обіг земель сільськогосподарського призначення”.

“Якщо ви його не бачили в порядку денному, то як ви його можете побачити в сесійній залі (на цьому тижні, – ред.)?.. Я не думаю, що цього тижня буде. Ви ж бачите, що наших колег по Парламенту турбує процедура, меморандум, якісь ще там нюанси”, – зазначив Корнієнко.

Він уточнив, що в порядку денному на цей пленарний тиждень (14-17 січня) питання землі відсутнє.

Як заявив у коментарі журналістам голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія, якщо нардепи наполягатимуть на окремому розгляді кожної з тисяч поправок до земельного законопроєкту, процес його ухвалення може затягнутися на місяці.

“Може бути навіть три місяці… З огляду на те, що є ризики, що може бути заблокована Верховна Рада на кілька місяців, ми хочемо проголосувати всі важливі законопроєкти, які з минулого року ще залишилися в другому читанні і так далі, і потім вийти на землю. Тому що земля може просто заблокувати Парламент”, – наголосив Арахамія, якого цитує агентство “Укрінформ”.

Варто відзначити, що парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики 28 грудня 2019 року розглянув всі правки до другого читання законопроєкту №2178-10 і рекомендував його до ухвалення. В цілому було подано понад 4 тисячі поправок.