Українська англомовна газета Kyiv Post заявила, що першій заступниці голови НБУ Катерині Рожковій можуть оголосити про підозру у державній зраді. Рожкова своєю чергою заявила, що розслідування шкодить іміджу країни, а Офіс президента виступив проти чвар у Нацбанку.

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Про яку держзраду йдеться?

18 березня Kyiv Post з посиланням на документ з Офісу генпрокурора заявила, що проти Рожкової та ще кількох співробітників НБУ, що брали участь в націоналізації “ПриватБанку” у 2016 році порушено кримінальне провадження. Їм наразі ще не висунули звинувачення, але можуть. Йдеться про державну зраду та розтрату.

“Причина? НБУ поділився інформацією з такими компаніями, як судово-медична компанія Kroll Inc., консалтингова фірма AlixPartners і юридичні фірми Hogan Lovells і Asters. […] Робота Kroll була невіднятною частиною виявлення збитків (йдеться про привласнення 5,5 млрд доларів ексвласниками “Привату” — ред.), AlixPartners була залучена для підготовки банку до націоналізації”, — йдеться в статті.

Джерела Kyiv Post на умовах анонімності розповіли, що розслідування щодо співробітників НБУ ініціювали або чинний голова Нацбанку Кирило Шевченко, або хтось з Офісу президента. Безпосередньо розслідуванням опікуються Служба безпеки та Держбюро розслідувань.

Джерела додали, що розцінюють ці події як спробу позбутися Рожкової через її нібито конфлікти з Шевченком.

НАБУ відмовилося коментувати зазначені факти, Офіс президента та ДБР не відповіли на запити, а Служба безпеки заявила про готовність прокоментувати пізніше.

Реакція Рожкової

Рожкова своєю чергою заявила, що не хотіла б коментувати можливі розслідування правоохоронців, але “не здивована” появою цієї інформації в ЗМІ. Вона переконана, що це, а також внутрішнє розслідування, що ведеться з того ж приводу, завдає шкоди іміджу країни.

“Я не здивована інформацією у ЗМІ, оскільки сьогодні вже і всередині Національного банку ведуться внутрішні розслідування щодо нашої співпраці з агенством Kroll та юридичними радниками. Співпраці, метою якої було і є захист інтересів держави. Я переконана, що подібні дії наносять потужний удар по репутації та іміджу України на міжнародній арені. Адже сьогодні увага наших міжнародних партнерів максимально прикута до розслідування шахрайських дій у “ПриватБанку”. І ні у кого не виникає сумнівів, що винні у виведенні з “ПриватБанку” мільярдів доларів повинні понести відповідальність”, — наголосила вона.

Заступниця очільника НБУ наголосила, що саме Нацбанк та Kroll зіграли основну роль у виявленні у “ПриватБанку”шахрайських схем.

Вона переконує, що раніше ексвласники “ПриватБанку” Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов неодноразово намагалися завадити співпраці НБУ та Kroll, зокрема використовуючи медіа, правоохоронні органи та судову систему. Рожкова пов’язує активність в цьому напрямку зараз із санкціями проти Коломойского в США та нещодавно оголошеними підозрами за цією справою.

“На фоні перших підозр в Україні (щодо посадовців “Привату” — ред.) та міжнародних санкцій щодо ексвласника “ПриватБанку” (йдеться про Коломойского — ред.), виглядає ніби “гарячі голови” грають, якщо не на стороні колишніх власників, то щонайменше підіграють їм. Прикро, коли люди, керуючись власними інтересами, легко нехтують інтересами держави”, — резюмувала Рожкова.

Реакція Офісу президента

На тлі цих подій Офіс президента виступив з заявою, яку опублікували виключно в соцмережах, але не на сайті глави держави.

У заяві йдеться про те, що в Офісі “зростає стурбованість щодо внутрішніх чвар у Національному банку України”.

“Офіс Президента закликає керівництво НБУ відкинути персональні амбіції та працювати заради однієї мети – макроекономічної стабільності України та процвітання кожного громадянина. Хоч Президент не може й не буде втручатися у будь-яке розслідування, що триває, ми закликаємо всіх відповідних посадових осіб діяти виключно в інтересах України та не переслідувати будь-які особисті інтереси при виконанні своїх обов’язків”, — йдеться в заяві.

Також у Глави держави запевнили, що надалі робитимуть “все необхідне, щоб повернути всі вкрадені в українського населення кошти, включно з грішми, пов’язаними з “ПриватБанком” разом із західними партнерами.

Нагадаємо, рішення щодо націоналізації “ПриватБанку” у зв’язку з його неплатоспроможністю було прийнято українською владою в грудні 2016 року.

Причиною націоналізації стали дії колишніх власників, котрі виділяли значні кредити афілійованим особам. Результати незалежного розслідування компанії Kroll показали, що до націоналізації “ПриватБанк” щонайменше протягом 10 років був об’єктом масштабних махінацій, що призвело до нанесення фінансовій установі збитків на суму щонайменше $5,5 млрд.