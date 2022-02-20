Про це заявив Дмитро Кулеба під час брифінгу.
За його словами, наразі Україна планує перевірити ефективність міжнародних механізмів гарантування безпеки.
“І потрібно зараз перевірити, чи працює система безпеки, створена Будапештським меморандумом і пов’язаними з ним рішеннями, чи не працює. Ми це зробимо щиро і з добрими намірами”, – зазначив Кулеба.
Найближчим часом Україна звернеться до всіх країн-гарантів із закликом провести консультації. Однак від них очікують не просто зустрічі, а конкретні рішення стосовно кроків, застосованих для гарантування безпеки України.
Дмитро Кулеба наголосив, що на етапі заяви про наміри відмова Російської Федерації від таких консультацій не повинна впливати на рішення інших країн-гарантів про участь у консультаціях. У випадку, якщо їх не проведуть, то меморандум із зобов’язаннями президент України Володимир Зеленський визнає недійсними.
“Ці гарантії безпеки давалися Україні в 1994 році не від групи країн, а від кожної країни індивідуально”, – додав Кулеба.
Згідно з одним із положень Будапештського меморандуму Україна передала ядерну зброю Росії, відмовившись від її накопичення. За нерозповсюдження ядерної зброї РФ, Сполучені Штати Америки та Велика Британія зобов’язалися надати Україні “гарантії безпеки”.
Починаючи з 2014 року, коли Росія вдерлася на Донбас і окупувала Крим, наша держава намагалася тричі скликати консультації, які було проігноровано. Якщо вчетверте зустріч не відбудеться, то договір буде фактично скасовано як недійсний через невиконання умов його положення з боку усіх країн-членів.
- Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України офіційно закликало провести неупереджене міжнародне розслідування стосовно обстрілів терен РФ. Російські ЗМІ заявляли, що нібито з боку України запускали снаряди.
- Зокрема очільниця міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс вважає, що вторгнення Росії в Україну може стати не останнім зазіханням президента РФ Володимира Путіна на чужі території.
- Також прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що дії Кремля свідчать про планування “найбільшої війни в Європі з 1945 року”. Британський політик закликав до розуміння, що війна може бути “кривавою і затяжною” для обох сторін.
- Також за словами західних чиновників, обсяг російської дезінформації, яка намагається представити Україну як загрозу для виправдання військових дій Росії, за минулий тиждень зріс більш ніж вдвічі. Про це зокрема заявила і міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.