Про це заявив Дмитро Кулеба під час брифінгу.

За його словами, наразі Україна планує перевірити ефективність міжнародних механізмів гарантування безпеки.

“І потрібно зараз перевірити, чи працює система безпеки, створена Будапештським меморандумом і пов’язаними з ним рішеннями, чи не працює. Ми це зробимо щиро і з добрими намірами”, – зазначив Кулеба.

Найближчим часом Україна звернеться до всіх країн-гарантів із закликом провести консультації. Однак від них очікують не просто зустрічі, а конкретні рішення стосовно кроків, застосованих для гарантування безпеки України.

Дмитро Кулеба наголосив, що на етапі заяви про наміри відмова Російської Федерації від таких консультацій не повинна впливати на рішення інших країн-гарантів про участь у консультаціях. У випадку, якщо їх не проведуть, то меморандум із зобов’язаннями президент України Володимир Зеленський визнає недійсними.