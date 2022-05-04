Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
Зазначається, що масовий пошив та переодягання російських армійців у форму ЗСУ почався відучора у місті Токмак (Запорізька область).
У ОК “Південь” наголосили, що таким чином окупанти можуть готуватись до різноманітних провокацій на тимчасово окупованих територіях, щоб скомпрометувати українських захисників. Також можливі провокації на лінії зіткнення.
- Нагадаємо, в Україні зник безвісти громадянин Чехії, який на початку березня допомагав вивозити цивільне населення із сіл, розташованих на північно-західних околицях Київщини.
- Також Збройні сили України знищили пункт управління окупантів на адмінкордоні Миколаївської та Херсонської областей. Було ліквідовано три склади з боєприпасами та кілька пунктів, де знаходився особовий склад ворога.