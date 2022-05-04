Російські загарбники на Запоріжжі почали масово шити та переодягатись у військову форму, яка схожа на однострій Збройних сил України.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Зазначається, що масовий пошив та переодягання російських армійців у форму ЗСУ почався відучора у місті Токмак (Запорізька область).

У ОК “Південь” наголосили, що таким чином окупанти можуть готуватись до різноманітних провокацій на тимчасово окупованих територіях, щоб скомпрометувати українських захисників. Також можливі провокації на лінії зіткнення.