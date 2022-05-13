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Можливість абортів необхідна українкам у Польщі — ООН

Жінки, котрі виїхали до Польщі, аби уникнути російсько-української війни, повинні мати доступ до репродуктивних прав, які відповідають міжнародним стандартам, зокрема й до абортів. 

П’ятниця, 13 травня 2022, 18:47
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Про це повідомляє Reuters.

Через те, що Польща має одні з найбільш жорстких обмежувальних законів про аборт в Європі, в ООН висловили своє занепокоєння тим, що жертви зґвалтування з України можуть постати перед труднощами, якщо їм потрібно перервати вагітність.

“Існує конкретна політика щодо репродуктивних послуг у Польщі, яка, на нашу думку, не відповідає міжнародним стандартам. Жертвам сексуального насильства потрібні консультації і допомога. У деяких випадках їм знадобляться аборти. Ми обговоримо це питання з урядом”, — сказала на брифінгу помічниця верховного комісара ООН Джилліан Тріггс.

Організація Об’єднаних Націй заявила, що спостерігачі ООН з прав людини намагалися перевірити звинувачення у сексуальному насильстві з боку російських військ, зокрема про групові зґвалтування та зґвалтування на очах дітей, а також стверджують, що українські сили цивільного захисту також вчиняли сексуальне насильство.

ДОВІДКА. Аборт став проблемою, яка викликає серйозні розбіжності в Польщі після того, як партія “Право та справедливість” (PiS) прийшла до влади у 2015 році. У 2020 році Конституційний трибунал постановив, що переривання вагітності з вадами плода є неконституційним. Наразі переривання дозволено лише у випадках зґвалтування та кровозмішання, а також у разі загрози життю чи здоров’ю матері, але доступ до абортів обмежений, оскільки багато лікарів відмовляються робити це з релігійних мотивів.

Теги: війна, Джилліан Тріггс, заборона абортів, зґвалтування росіянами, зґвалтування, ООН, Польща, право на аборт, російсько-українська війна, сексуальне насильство, аборт

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