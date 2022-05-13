Можливість абортів необхідна українкам у Польщі — ООН

Про це повідомляє Reuters.
Через те, що Польща має одні з найбільш жорстких обмежувальних законів про аборт в Європі, в ООН висловили своє занепокоєння тим, що жертви зґвалтування з України можуть постати перед труднощами, якщо їм потрібно перервати вагітність.
“Існує конкретна політика щодо репродуктивних послуг у Польщі, яка, на нашу думку, не відповідає міжнародним стандартам. Жертвам сексуального насильства потрібні консультації і допомога. У деяких випадках їм знадобляться аборти. Ми обговоримо це питання з урядом”, — сказала на брифінгу помічниця верховного комісара ООН Джилліан Тріггс.
Організація Об’єднаних Націй заявила, що спостерігачі ООН з прав людини намагалися перевірити звинувачення у сексуальному насильстві з боку російських військ, зокрема про групові зґвалтування та зґвалтування на очах дітей, а також стверджують, що українські сили цивільного захисту також вчиняли сексуальне насильство.
ДОВІДКА. Аборт став проблемою, яка викликає серйозні розбіжності в Польщі після того, як партія “Право та справедливість” (PiS) прийшла до влади у 2015 році. У 2020 році Конституційний трибунал постановив, що переривання вагітності з вадами плода є неконституційним. Наразі переривання дозволено лише у випадках зґвалтування та кровозмішання, а також у разі загрози життю чи здоров’ю матері, але доступ до абортів обмежений, оскільки багато лікарів відмовляються робити це з релігійних мотивів.
- Нагадаємо, що понад 400 українських дітей та дорослих постраждали від сексуального насильства з боку російських окупантів. Зокрема під час окупації Київщини.
- 13 квітня перед посольством Росії у Таллінні, столиці Естонії вишикувались близько 20 жінок із пакетами на голові, зв‘язаними руками та “кров‘ю” на білизні.
- На тлі російсько-української війни зростає кількість постраждалих від статевих злочинів з боку росіян. Такі дії чиняться з метою руйнування опору та соціальних зв’язків у суспільстві через конкретних постраждалих. Тож варто знати, що робити, якщо ви стали жертвою або свідком зґвалтування.
- Раніше Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила про масові сексуальні злочини щодо українок у Бучі під час тимчасової окупації міста російськими військовими.
- До цього Денісова розповіла про сексуальні злочини російських окупантів проти українських дітей. Зокрема, за словами Денісової, росіяни вдаються до групових зґвалтувань дівчаток та хлопчиків.
- Також режисер Дмитро Мойсеєв заявив, що російська культура самозґвалтування не зможе спокійно жити, доки живі українські свобода та гідність.