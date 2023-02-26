Можливості окупаційних бригад NI, ймовірно, суттєво погіршилися, оскільки були заповнені недосвідченим персоналом – британська розвідка

Внаслідок браку професійних сил військові бригади NI були заповнені недосвідченим мобілізованим персоналом. Це, напевно, посилює схильність російських офіцерів до мікроуправління, що, своєю чергою, знижує оперативну маневреність.

Про це йдеться в Twitter Міноборони Великої Британії.

На знімках видно зосереджені втрати російської техніки на Вугледарському напрямку Донецької області. Ймовірно, ці машини входили до складу 155-ї російської морської піхотної бригади, яка була на передовій останніх наступальних операцій.

Зазначено, що NI розглядається як елітне піхотне військо російської армії. На відміну від такої ж престижної десантної піхоти (ВДВ), NI не розгорнуто як єдине велике формування в Україні. Натомість окремі підрозділи були додані до формувань, у яких домінують Сухопутні війська.

Повідомляється, що NI було доручено виконувати деякі з найскладніших тактичних місій у війні, у яких військо зазнало надзвичайно великих втрат. Існує реальна ймовірність того, що підрозділи NI знову будуть спрямовані на нові штурми поблизу Вугледара.