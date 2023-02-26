Можливості окупаційних бригад NI, ймовірно, суттєво погіршилися, оскільки були заповнені недосвідченим персоналом – британська розвідка

Про це йдеться в Twitter Міноборони Великої Британії.
На знімках видно зосереджені втрати російської техніки на Вугледарському напрямку Донецької області. Ймовірно, ці машини входили до складу 155-ї російської морської піхотної бригади, яка була на передовій останніх наступальних операцій.
Зазначено, що NI розглядається як елітне піхотне військо російської армії. На відміну від такої ж престижної десантної піхоти (ВДВ), NI не розгорнуто як єдине велике формування в Україні. Натомість окремі підрозділи були додані до формувань, у яких домінують Сухопутні війська.
Повідомляється, що NI було доручено виконувати деякі з найскладніших тактичних місій у війні, у яких військо зазнало надзвичайно великих втрат. Існує реальна ймовірність того, що підрозділи NI знову будуть спрямовані на нові штурми поблизу Вугледара.
- Російські війська, ймовірно, використали всі свої запаси іранських дронів, оскільки їхні запуски практично припинились.
- Згідно з оцінками європейських посадовців, російські запаси безпілотників іранського виробництва, здається, закінчуються. Їх застосування проти України значно скоротилося за минулі 10 днів.
- 22 лютого заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що Китай “матиме наслідки”, якщо надасть смертельну військову допомогу Росії у її війні проти України.