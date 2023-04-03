Про це повідомив “Укрінформ“.

Через злочинні дії росіян місцеві мешканці, як дорослі, так і діти, піддалися у школі катуванням. Глава держави поспілкувався із селянами, які пережили жахіття окупації.

“Я дуже дякую їм за те, що вижили, змогли дочекатися наших воїнів, розповісти усьому світу про трагедію, яку принесла Російська Федерація: російські військові разом з їхнім керівництвом, з їхнім президентом”, — сказав Зеленський.

Місцевим жителям довелося перенести страждання, катування та нелюдське ставлення. Близько 400 людей жили у Ягідному до окупації, а майже 370 з них побували в цьому підвалі.

Школу відвідали також віцеканцлер Німеччини Роберт Габек, посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Президент наголосив, що дуже важливо, що партнери нашої держави бачать дії росіян на власні очі.

“Дуже важливо бачити, що відбувалося в таких підвалах, аби розуміти, (чому треба, – ред.) допомагати Україні”, — додав він.

Володимир Зеленський побажав Володимиру Путіну пережити все те, що у 2022 році пережили жителі села Ягідне.

“Можу додати тільки одне: все це (тортури, нелюдське ставлення — ред.) можу побажати президенту Росії провести залишок свого життя у підвалі із відром замість туалету”, — сказав Зеленський.

Довідка. Жителі села Ягідне потрапили до окупації 3 березня 2022 року. Російські військові вигнали людей з їхніх домівок і зігнали до шкільного підвалу. На площі 197 кв. м росіян утримували 367 людей, серед яких були 50 дітей та кілька немовлят. Найменшому було лише півтора місяця.

Під час окупації 11 жителів села померли, не витримавши нелюдських умов, ще 10-х розстріляли росіяни.