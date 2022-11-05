Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк прокоментувала дії російських окупантів на Херсонщині. За її словами не можна виключати, що росіяни зумисне розповсюджують інформацію про відступ на лівий берег області, щоб заманити ЗСУ у пастку.

Про це вона заявила в етері національного телемарафону.

За словами Наталії Гуменюк. ситуація на Херсонщині продовжує розвиватись за сценарієм, який не розуміють навіть самі окупанти.

“Вони намагаються справити враження багатопланового розвитку подій – і окопуються, і евакуюються. Одночасно проходять вздовж пристаней і причалів, знищуючи всі плавзасоби, які їм трапляються”, – сказала вона.

Вона додала, що росіяни перемістили на лівий берег Дніпра елітні підрозділи своїх військ. Всі інші підрозділи залишили на правому березі і не дозволяють їм відступити.

На запитання журналістів, чи можуть окупанти готувати українським військовим пастки на Херсонському напрямку, речниця ОК “Південь” наголосила, що цього не можна виключати.

“Не виключена така ситуація. Оскільки вони дуже нарочито намагаються переконати в тому, що вони відходять. До того ж ми бачимо об’єктивні дані – вони залишаються. Є підрозділи оборони, які там окопалися досить потужно, залишена певна кількість техніки, облаштовані вогневі позиції. І ті позиції, які облаштовуються на лівому березі, будуть використані для вогневої підтримки позицій на правому”, – пояснила Гуменюк.

За її словами, росіяни можуть зумисне заманювати ЗСУ до населених пунктів Херсонщини, щоб потім розпочати там складні вуличні бої.